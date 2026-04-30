Muğla’da otel önünde silahlı saldırı: 2 kadın hayatını kaybetti

Muğla’da otel önünde silahlı saldırı: 2 kadın hayatını kaybetti

00:5130/04/2026, Perşembe
IHA
Otel önündeki saldırıda 2 kadın hayatını kaybetti.
Otel önündeki saldırıda 2 kadın hayatını kaybetti.

Muğla’da bir otel önünde silahlı saldırıya uğrayan iki kadından biri olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan diğer kadın da tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan 2 kadından diğeri de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kadına silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Seray Yılmaz’ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Hatice Yeysikan (32) ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın ardından kayıplara karışan E.C.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı Yeysikan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



