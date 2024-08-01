Muhammed Dayf
Soykırımcı İsrail ordusu, 13 Temmuz 2023'te Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye düzenlediği saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri
Muhammed Dayf
'ın öldüğünü iddia etmişti.
Hamas yalanladı
Hamas yalanladı
Dayf'ın öldürüldüğüne dair söz konusu iddia Hamas tarafından yalanlandı. Hamas'tan yapılan açıklamada algı ve manipülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
Hamas İslami Direniş Hareketi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;
İşgalci İsrail'e karşı yürütülen kurtuluş savaşımız bir çok cephede devam ediyor.
Siyonist İsrail soykırım savaşını sadece askeri cephede değil medya savaşlarıyla da devam ettiriyor.
Siyonist İsrail'in Kassam Tugayları Askeri Komutanı Muhammed Dayf'ın şehid edildiği ile alakalı paylaştığı, algı operasyonu ve manipülasyon manevraları olan haberlere itibar edilmemesi, Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir haberin dikkate alınmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir.
Hamas'ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada da hareketin dışında gelecek olan açıklamalara itibar edilememesi hatırlatıldı.
Açıklamada
"Kassam liderlerinden herhangi birinin şehitliğini doğrulamak veya reddetmek, Kassam Tugayları'nın ve hareketin liderliğinin meselesidir. Bunlardan herhangi biri açıklanmadıkça medyada ya da başka bir kesim tarafından yayınlanan hiçbir haberin doğrulanması mümkün değildir"
ifadelerine yer verildi.
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1 saat önce