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Hamas'tan İsrail'in 'Muhammed Dayf' manipülasyonuna yalanlama: İtibar edilmesin komutan yaşıyor

Hamas İslami Direniş Hareketi, terör devleti İsrail'in öldürdüğünü iddia ettiği Kassam Tugayları Askeri Komutanı Muhammed Dayf ile ilgili açıklamada bulundu. Söz konusu iddiayı yalanlayan Hamas'ın açıklamasında"Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir haberin dikkate alınmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir" denildi.

Lokman Özdemir
12:34 - 1/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:24 - 1/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Muhammed Dayf
Muhammed Dayf
Soykırımcı İsrail ordusu, 13 Temmuz 2023'te Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı güvenli bölgeye düzenlediği saldırıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri
Muhammed Dayf
'ın öldüğünü iddia etmişti.

Muhammed Dayf

Hamas yalanladı


Dayf'ın öldürüldüğüne dair söz konusu iddia Hamas tarafından yalanlandı. Hamas'tan yapılan açıklamada algı ve manipülasyonlara itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.


Hamas İslami Direniş Hareketi tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

İşgalci İsrail'e karşı yürütülen kurtuluş savaşımız bir çok cephede devam ediyor.

Siyonist İsrail soykırım savaşını sadece askeri cephede değil medya savaşlarıyla da devam ettiriyor.

Siyonist İsrail'in Kassam Tugayları Askeri Komutanı Muhammed Dayf'ın şehid edildiği ile alakalı paylaştığı, algı operasyonu ve manipülasyon manevraları olan haberlere itibar edilmemesi, Hareketi ilgilendiren konularda Hareketin askeri ve siyasi sözcüleri ile resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir haberin dikkate alınmaması konusunda hassasiyet gösterilmelidir.


Hamas'ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada da hareketin dışında gelecek olan açıklamalara itibar edilememesi hatırlatıldı.


Açıklamada
"Kassam liderlerinden herhangi birinin şehitliğini doğrulamak veya reddetmek, Kassam Tugayları'nın ve hareketin liderliğinin meselesidir. Bunlardan herhangi biri açıklanmadıkça medyada ya da başka bir kesim tarafından yayınlanan hiçbir haberin doğrulanması mümkün değildir"
ifadelerine yer verildi.


İstanbul’daki vatandaşlar Hamas lideri şehit Haniye için yürüdü

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı. Buradan hareket eden kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı. Beyazıt Meydanı'na yürüyen grup, yürüyüş sırasında suikastı protesto etmek için cep telefonlarının ışıklarını açtı. Polis, yürüyüş boyunca çevrede güvenlik önlemi alırken, Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı.


#Hamas
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