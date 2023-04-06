Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın uzlaşma görüşmesi açıklamasına cevap: İş işten geçmişti

Muharrem İnce, CHP'li Fikri Sağlar'ın kendisini ziyaret ettiğinde kesin aday listesinin Resmi Gazete’de yayınladığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ittifak teklifi yapılıp yapılmadığıyla ilgili sorulan soruya cevap verdi.
Kılıçdaroğlu: İnce'ye teklif yapıldı
Fikri Sağlar: İnce adaylıktan çekilme talebini reddetti
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından eski CHP milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Sağlar, İnce'nin adaylıktan çekilme talebini kabul etmediğini belirtti.
"Sağlar ziyaretime geldiğinde iş işten geçmişti"
Sağlar'ın sözlerinin ardından İnce, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İnce, şu ifadeleri kullandı: