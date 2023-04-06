|
Reklam
Reklam
Gündem

Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın uzlaşma görüşmesi açıklamasına cevap: İş işten geçmişti

Eski CHP milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve İnce'nin adaylıktan çekilme talebini kabul etmediğini açıklamıştı. İnce'den Sağlar'ın bu açıklamalarına cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, "Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti." dedi.

13:10 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Muharrem İnce, CHP'li Fikri Sağlar'ın kendisini ziyaret ettiğinde kesin aday listesinin Resmi Gazete’de yayınladığını söyledi.

Muharrem İnce, CHP'li Fikri Sağlar'ın kendisini ziyaret ettiğinde kesin aday listesinin Resmi Gazete’de yayınladığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ittifak teklifi yapılıp yapılmadığıyla ilgili sorulan soruya cevap verdi.

Kılıçdaroğlu: İnce'ye teklif yapıldı

Kılıçdaroğlu'na İnce'nin
"Bana adaylar netleşmeden bir gün önce gelindi ve bir teklif yapılmadı."
dediği hatırlatıldı. Kılıçdaroğlu,
"Bu cümle bir teklif yapılsa belki de farklı bir tablo olabilirdi gibi de değerlendirildi. Buna bir yanıtınız var mı? Teklif yaptınız mı?"
sorusuna
"Orada değil ama teklif yapıldı."
yanıtını verdi.
"14 Mayıs sonrasına dair bir teklif mi?"
sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu,
"Öncesi de sonrası da dahil olmak üzere. İşin özeti teklif yapıldı."
yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu,
"Üzerinde uzlaşılamadı mı?"
sorusu üzerine de
"Evet, öyle."
dedi.


Fikri Sağlar: İnce adaylıktan çekilme talebini reddetti

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından eski CHP milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Sağlar, İnce'nin adaylıktan çekilme talebini kabul etmediğini belirtti.



"Sağlar ziyaretime geldiğinde iş işten geçmişti"

Sağlar'ın sözlerinin ardından İnce, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti. Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesi ile ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede ise deprem bölgesi, seçim güvenliği ve troller dışında bir konu görüşmedik."


#Muharrem İnce
#Fikri Sağlar
#Kemal Kılıçdaroğlu
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.