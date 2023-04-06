Kılıçdaroğlu İnce'nin peşini bırakmıyor: CHP'li Fikri Sağlar 'uzlaşma görüşmesi'nin detaylarını açıkladı

Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim.