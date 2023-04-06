Kılıçdaroğlu İnce'nin peşini bırakmıyor: CHP'li Fikri Sağlar 'uzlaşma görüşmesi'nin detaylarını açıkladı

Fikri Sağlar - Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu
CHP'li Fikri Sağlar sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
"Adaylıktan çekilmem mümkün değil"
Fikri Sağlar, görüşme sonrası İnce'nin, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını söyledi.