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Beş dakikada yalanlama

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir TV programında, Muharrem İnce’ye ortaklık teklifi götürdüklerini iddia etti. Canlı yayın sürerken Muharrem İnce’den yalanlama geldi: Kendisi tarafından bize ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır.

04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Muharrem İnce (solda), Kemal Kılıçdaroğlu (sağda).

Muharrem İnce (solda), Kemal Kılıçdaroğlu (sağda).

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce arasındaki gerilim devam ediyor. Habertürk’te konuşan Kılıçdaroğlu, İnce’ye iş birliği teklifi yapıldığını belirterek “Sayın İnce’yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı. Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı” dedi. Canlı yayın sürerken Muharrem İnce’den yalanlama geldi. İnce, “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile partimizi ziyareti sırasında; deprem bölgesini, sandık güvenliğini, trolleri konuştuk. Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır” ifadelerini kullandı.



#seçim
#Muharrem İnce
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Memleket Partisi
#CHP
26 dakika önce
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