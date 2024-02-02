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Muradına ilk olarak İBB çalışanları erdi: Murat Kurum söz verdi maaşlar hemen düzeltildi

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, seçimlerden galip ayrılması halinde ilk iş olarak İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçilerin özlük hakları ve maaş konusunda yaşadıkları sıkıntıları çözeceğinin sözünü vermişti. Kurum'un sözü sonrası CHP yönetimindeki İBB, apar topar çalışanların maaş ve promosyonları konusunda adım atmak zorunda kaldı.

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:17 - 2/02/2024 Cuma
Güncelleme: 19:58 - 2/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İBB çalışanlarının haklarını koruyacaklarını vurgulayıp,
"Bir haftadır gittiğim her yerde benzer şikayetlerle karşılaşıyorum. İBB'de veya iştirak şirketlerinde çalışan emekçi arkadaşlarım yanıma geliyor, özlük hakları ve maaşları konusundaki sıkıntıları ifade ediyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Emekçi kardeşlerimizi ezdirmeyiz. Göreve geldiğimizde İBB ve iştiraklerde çalışanlarımızın özlük hakları ve maaşlarının İyileştirilmesi için hemen adım atacağız. 1 Nisan'ı bekleyin."
demişti.

"İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız"

Bununla da yetinmeyen Kurum, dün de konuya ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.
"1 Şubat'ta Nisanda göreve geldiğimizde İstanbulluların daha mutlu, daha refah bir yaşam sürmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız."
diyen Kurum,
"İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gaspını gidereceğiz. Çalışanlarımız rahat olsun. 1 Nisan itibarıyla, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde süreci biz yönetecek ve tamamlayacağız. Herkes hakkını alacak!"
ifadelerini kullanmıştı.

CHP'li İBB apar topar 'iyileştirme' kararı aldı

Kurum'un vaadi sonrası CHP yönetimindeki İBB, apar topar çalışanların maaş ve promosyonları konusunda adım atmak zorunda kaldı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
"Ocak ve Mart dönemi artışlı tüm çalışanlarımıza taban ücret uygulaması ve maaşlarına da yüzde 10 İyileştirme yapılmıştır. 5 yıllık onurlu hizmet dönemimizin bir teşekkürü olarak da memurlarımıza 2024 Şubat ayına özel 1 maaş ikramiye verme kararı aldık."
dedi.

Kurum'dan açıklama: Alelacele adım atmak zorunda kaldılar

İBB emekçilerine verdiği sözü mevcut İBB yönetiminin apar topar uygulamaya koyması sonrası açıklama yapan Kurum, "Mevcut İBB yönetimi açıklamalarımız üzerine alelacele İBB çalışanlarının maaş ve promosyonu konusunda adım atmak zorunda kaldı. İBB çalışanlarımız adına sevindim ancak çalışanlarımız emin olsun ki göreve geldiğimiz an çok daha iyi şartlarda ve ücretlerde çalışmalarına devam edecekler." dedi.


Murat Kurum'un 'depremlerde 130 bin kişi öldü' sözleri çarpıtıldı: Cumhuriyet tarihini kastetti
Murat Kurum'un 'depremlerde 130 bin kişi öldü' sözleri çarpıtıldı: Cumhuriyet tarihini kastetti

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında, topyekün kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparak, "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz." ifadelerini kullandı. Kurum'un bu sözleri, CHP yandaşı Halk TV ve sosyal medya hesapları tarafından 'Kahramanmaraş merkezli depremlerde 130 bin kişi ölmüş' algısıyla servis edildi. Sunucu Candaş Tolga Işık, Kurum'un söz konusu açıklamayı Cumhuriyet tarihinde ölen kişilerin yaklaşık sayısı olarak ifade ettiğini aktardı. Kurum, 29 Nisan 2023 tarihinde de aynı rakamı vermiş ve sayının son bir asrı kapsadığını belirtmişti.


#Murat Kurum
#Ekrem İmamoğlu
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#İBB
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