Muradına ilk olarak İBB çalışanları erdi: Murat Kurum söz verdi maaşlar hemen düzeltildi

"İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız"
CHP'li İBB apar topar 'iyileştirme' kararı aldı
Kurum'un vaadi sonrası CHP yönetimindeki İBB, apar topar çalışanların maaş ve promosyonları konusunda adım atmak zorunda kaldı
Kurum'dan açıklama: Alelacele adım atmak zorunda kaldılar
İBB emekçilerine verdiği sözü mevcut İBB yönetiminin apar topar uygulamaya koyması sonrası açıklama yapan Kurum, "Mevcut İBB yönetimi açıklamalarımız üzerine alelacele İBB çalışanlarının maaş ve promosyonu konusunda adım atmak zorunda kaldı. İBB çalışanlarımız adına sevindim ancak çalışanlarımız emin olsun ki göreve geldiğimiz an çok daha iyi şartlarda ve ücretlerde çalışmalarına devam edecekler." dedi.