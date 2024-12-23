Murat Kekilli'nin annesi toprağa verildi: Ünlü şarkıcı son vazifesini yerine getirdi

Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'yi son yolculuğuna uğurladı.
Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli, Adana'da toprağa verildi. Kekilli, annesini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. Sıdıka Kekilli, bir süredir Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Adanalı şarkıcı Murat Kekilli'nin, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören
annesi Sıdıka Kekilli (84), dün hayatını kaybetti.
Son vazifesini yerine getirdi
Son vazifesini yerine getirdi
84 yaşındaki
Sıdıka Kekilli'nin cenazesi
, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.
Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi, yakınları, siyasiler ve çok sayıda vatandaş da katıldı.
Gözyaşlarıyla uğurladı
Gözyaşlarıyla uğurladı
Güçlükle ayakta duran
Murat Kekilli, annesinin ardından gözyaşı döktü.
Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
"Annemiz Hakkın rahmetine kavuştu"
"Annemiz Hakkın rahmetine kavuştu"
Şarkıcı Murat Kekilli, annesinin vefat haberini sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:
"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka Kekilli Hakkın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun."
#Murat Kekilli
#Sıdıka Kekilli
#Adana
#Cenaze