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Murat Kekilli'nin annesi toprağa verildi: Ünlü şarkıcı son vazifesini yerine getirdi

Murat Kekilli'nin annesi toprağa verildi: Ünlü şarkıcı son vazifesini yerine getirdi

15:0123/12/2024, Pazartesi
G: 23/12/2024, Pazartesi
DHA
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Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'yi son yolculuğuna uğurladı.
Ünlü şarkıcı Murat Kekilli, 84 yaşında hayatını kaybeden annesi Sıdıka Kekilli'yi son yolculuğuna uğurladı.

Şarkıcı Murat Kekilli'nin annesi Sıdıka Kekilli, Adana'da toprağa verildi. Kekilli, annesini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. Sıdıka Kekilli, bir süredir Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Adanalı şarkıcı Murat Kekilli'nin, bir süredir yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören
annesi Sıdıka Kekilli (84), dün hayatını kaybetti.

84 yaşındaki Sıdıka Kekilli vefat etti.

Son vazifesini yerine getirdi

84 yaşındaki
Sıdıka Kekilli'nin cenazesi
, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Çukurova ilçesinde bulunan Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.
Cenazeye, Murat Kekilli'nin yanı sıra ailesi, yakınları, siyasiler ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

Sıdıka Kekilli, cenaze namazı kılındıktan sonra Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

Gözyaşlarıyla uğurladı

Güçlükle ayakta duran
Murat Kekilli, annesinin ardından gözyaşı döktü.
Sıdıka Kekilli'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Şarkıcı Murat Kekilli, annesini gözyaşlarıyla uğurladı.

"Annemiz Hakkın rahmetine kavuştu"

Şarkıcı Murat Kekilli, annesinin vefat haberini sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:
"İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Annemiz Sıdıka Kekilli Hakkın rahmetine kavuşmuştur! Allah rahmet eylesin diyenin akıbeti hayır olsun."



#Murat Kekilli
#Sıdıka Kekilli
#Adana
#Cenaze

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