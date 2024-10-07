Sanat dünyası Filistin için ses verdi

İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı katliamın üzerinden bir yıl geçti. Katil İsrail, 16 binden fazlası çocuk olmak üzere 40 binden fazla Filistinliyi öldürdü. Dünyanın dört bir yanından vicdanlı insanlar, İsrail’in zulmünü tanıdı, Filistinlilerin yanında oldu. Sanatçılar da yapılan her etkinlikte seslerini yükseltti. Türkiye’de ise sayıları az olsa bile her daim ses çıkartanlar ve hiç konuşmayanlar olmak üzere sanat camiamız ikiye ayrıldı. Biz de bu vahşetin yıldönümünde sanatçılarımıza mikrofon uzattık, gür bir sesle Filistinlilerin sesi olsunlar istedik.





Yıkılasın İsrail enkazını göreyim

Alişan/Müzisyen

İnsanlık ölüyor ama kimsenin sesi çıkmıyor. Acayip bir şey, bunu ben çocuklarıma anlatamam, arkadaşlarıma veya sokaktan geçene anlatamam, çünkü anlatılacak bir durum değil. İnşallah bir gün o katliamı yapanların da yıkılacağını, kahrolacağını göreceğiz. Slogan mı istiyorsunuz, en güzelini Nuri Pakdil yazmış, Murat Kekilli abi yorumlamış, “Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim”.





Ebabil taşı niyetine

Hasan Kaçan/Karikatürist Oyuncu

Bir yıldır Gazze’de zalimlerin zulmüne uğrayan ve bilinçli bir soykırıma maruz bırakılan masum ve mazlum insanların yanında olmak, ben sanatçıyım diyen herkesin insanlık vazifesidir. İrili ufaklı yapılan her şey Ebabil taşı niyetinedir. Suyun zaman içerisinde kayayı eritmesi gibi muhakkak zaman içerisinde bir tesiri olacaktır. Her türlü sanat üretimiyle Gazze halkının, mazlumların ve Gazze halkıyla sembolleşmiş dünyadaki bütün masum ve mazlumların yanında olmalıyız.





Güç kullanılarak durdurulmalı

Aykut Kuşkaya/Müzisyen

Bu zulüm karşısında Müslümanlara, içtenlikle dua etmek, maalesef -ve inşallah şimdilik- engelle-yemediğimiz bu zulmü duyurmak ve Siyonist ürünlere kararlı bir boykot yapmak düşüyor. İsrail, nehirden denize kadar özgür Filistin için dünya kamuoyu vicdanında mahkum edilerek, özellikle halkı Müslüman olan ülkelerin birliği ve iradesiyle, güç kullanılarak durdurulmalıdır.





Hepimiz hedefteyiz

Oyuncu / Ali Nuri Türkoğlu

Azgın hastalıklı bir güruh, insanları yerlerinden yurdundan etmekle kalmıyor, öldürmeyi bir ibadet olarak görüyor. Bu artık tüm dünyanın tehlike altında olduğunun ayan beyan ispatı olmakla birlikte, bir turnusol kâğıdı olarak vicdanlıyı vicdansızdan, insaflıyı insafsızdan, merhametliyi merhametsizden ayırmıştır. Şunu mutlaka bilmek lazım, onlar kirli ellerini yükseltmeye devam edecekler ve hedefte Türkiye var. Düşman silahını sıktığında, sağcı solcu, muhafazakâr seküler hepimiz karşı taraf için hedefiz. Kendimize gelelim lütfen.





İsraili'in Amerika'sı varsa Filistin'in Türkiye'si var

Sinan Akçıl/ Müzisyen

7 Ekimden bu yana benim açımdan çok şey değişti, en başta Filistin davasına bakış açım çok daha fazla kuvvetlendi. Çünkü gerçek bir katliamla tüm çıplaklığıyla yüzleşmiş oldum. Çok üzgünüm, şimdi de Lübnan için aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar ama bu kadar rahat at koşturmanın bedelini ödeyecekleri günler elbette gelecek. İsrail’in Amerika’sı varsa Filistin’in de Türkiye’si var. Umarım biz de hem diplomatik anlamda hem de gerekirse askeri anlamda gücümüzü gösteririz. Çünkü bu artık din kardeşliğini geçti, insanlık çağrısıdır.





O yangın bizi de saracak

Sinan Albayrak/Oyuncu

Dünya tarihi boyunca bir sürü savaşa şahitlik ettik. Şiddetin, vahşetin her türlüsünü gördü-ğümüzü düşün-düğümüz bir noktada, aslında daha hiçbir şey görmediğimizi anladık. Son bir yıl ve bugünlerde olup biten her şey, maalesef korkularımızın çok daha ötesinde bir vahşete şahit olacağımızı gösterdi. Maalesef ki artık eteklerimiz tutuşacak, o yangın bütün bedenimizi saracak ve biz o zaman ancak bir ses çıkarabileceğiz. Gazze’deki yangına gözlerimizi kulaklarımızı kapattığımız için bizim sesimizi hiç kimse duymayacak.





İnsanlığımızın sınavı oldu Gazze

Züleyha Ortak / Müzisyen

Bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Allah’ı zalimlerin yaptık-larından habersiz sanma! Allah onları cezalan-dırmayı, korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor.”

İşte biz de o günü bekleyerek dualar ediyor ve gücümüz yettiğince mazlum kardeşlerimize destek oluyoruz. İnsanlığımızın sınavı oldu Gazze. Bir yıldır devam eden insanlık dışı soykırımın karşısında, Müslüman kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.















