Bosna trajedisi Tiflis’te sahnelendi

Bosna Hersek’teki savaşın trajedisini anlatan “Baba, Dışarı Çıkma” oyunu, Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te izleyicilerle buluştu. Gürcistan’da düzenlenen “Chamber Performances Tbilisian Pomegranates” Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında, Yeşim Eyüboğlu’nun yazıp yönettiği oyun, Tiflis Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle Tiflis Ahmeteli Devlet Dram Tiyatrosu’nda sahnelendi. Türkçe sahnelenen oyunu, Türkiye’nin Tiflis Büyükelçiliği yetkilileri ile çok sayıda davetli izledi. Bosna Hersek’teki savaşın trajedisini bir aşk hikâyesi etrafında işleyen oyun hem Türk hem de Gürcü sanatseverlerden büyük ilgi görürken oyuncuların performansı izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.