İstanbul Modern’i Eylül ayında 85 bin kişi gezdi

İstanbul Modern, eylül ayında 85 bin kişiyi ağırladı. Müze, 6 Eylül’de Japon sanatçı Chiharu Shiota’nın “Dünyalar Arasında” sergisiyle sezonu açmıştı. Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100’üncü yıldönümü vesilesiyle açılan “Dünyalar Arasında”, açıldığı günden beri yoğun ilgi görüyor. Sanatçının, sergi salonunu ağ benzeri kırmızı ipliklerle sardığı büyük ölçekli yerleştirme, kişisel ve kolektif hafızayla ilişkilendirilmiş bireysel hikâyeleri keşfetme imkânı sunuyor. Olafur Eliasson’un “Senin Beklenmedik Karşılaşman” ve Ozan Sağdıç’ın “Fotoğrafçının Tanıklığı sergilerine de büyük ilgi gösterildi. Sanatçılardan Sağdıç’ın sergisi 20 Ekim’e, Eliasson’un sergisi 9 Şubat’a ve Shiota’nın sergisi 20 Nisan’a kadar ziyarete açık.