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Gündem Murat Ongun Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Yanına beraber gezebileceği birisini arıyordu
POLİTİKA

Murat Ongun Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı: Yanına beraber gezebileceği birisini arıyordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışma hikayesini katıldığı bir programda anlattı. Ongun, "İmamoğlu yanına beraber gezebileceği birisini arıyordu" ifadelerini kullandı. İstanbul kara teslim olduğu sırada yurt dışında tatilde olduğu ortaya çıkan Ongun'un sözleri sonrası; deprem, sel baskını gibi kriz anlarında şehir dışında tatilde olmasıyla dikkat çeken İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, ikiliyi 'ortak noktaları gezmek' diyerek eleştirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Murat Ongun Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı: Yanına beraber gezebileceği birisini arıyordu
İBB Sözcüsü Murat Ongun

Geçtiğimiz aylarda, İstanbul'un kar yağışına teslim olduğu sırada yurt dışında tatilde olduğu ortaya çıkan İBB Sözcüsü Murat Ongun, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt vermiş, yurt dışında yaptığı ve 'geceliğinin en az 50 bin lira olduğu' belirtilen tatilin, Uludağ'daki tatillerden daha ucuz olduğunu savunmuştu. Ongun, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine 'Bak keyfine' dediğini itiraf etmiş ve açıklamalar günlerce sosyal medyada konuşulmuştu. Ongun'un konuşulan açıklamalarına bugün bir yenisi daha eklendi.

Gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan Ongun, Ekrem İmamoğlu ile tanışma hikayesini anlattı.

İBB Sözcüsü Ongun'dan kar esareti sırasındaki 'geceliği 50 bin liralık' yurt dışı tatiline yeni savunma: Uludağ'dan da ucuz
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İBB Sözcüsü Ongun'dan kar esareti sırasındaki 'geceliği 50 bin liralık' yurt dışı tatiline yeni savunma: Uludağ'dan da ucuz

"ORTAK NOKTALARI GEZMEK"

Ongun'un, "İmamoğlu yanına beraber gezebileceği birisini arıyordu" ifadeleri oldukça konuşuldu.

İstanbul kara teslim olduğu sırada yurt dışında tatilde olduğu ortaya çıkan Ongun'un sözleri sonrası; deprem, sel baskını gibi kriz anlarında şehir dışında tatilde olmasıyla dikkat çeken İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, ikiliyi 'ortak noktaları gezmek' diyerek eleştirdi.

Murat Ongun Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı: Yanına beraber gezebileceği birisini arıyordu
OYNAT 00:39
Murat Ongun Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı: Yanına beraber gezebileceği birisini arıyordu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile tanışma hikayesini katıldığı bir programda anlattı. Ongun, 'İmamoğlu yanına beraber gezebileceği birisini arıyordu' ifadelerini kullandı. İstanbul kara teslim olduğu sırada yurt dışında tatilde olduğu ortaya çıkan Ongun'un sözleri sonrası; deprem, sel baskını gibi kriz anlarında şehir dışında tatilde olmasıyla dikkat çeken İmamoğlu sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, ikiliyi 'ortak noktaları gezmek' diyerek eleştirdi.

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