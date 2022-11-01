Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan LGBT sapkınlığı hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa değişikliği ile aile müessesesini korumayı hedeflediklerini belirterek “Bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz” dedi.

İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı’nda konuşan Erdoğan “Sizler inancımızın 14 asırlık sahih geleneğini yaşatmak, bunları yeni nesillere aktarmakla milletimizin sırat-ı müstakim üzere yürümesini temin etmekle mükellef insanlarsınız. Gençlerimizin irşadı, bilgilendirilmesi, eğitim ve ibadet ihtiyaçlarının karşılanması konusunda en büyük sorumluluk size düşüyor” diye konuştu.

TOPLUM BİRKAÇ MARJİNALİN OYUNCAĞI OLDU

Erdoğan, maddi refah olarak ilk sıralarda yer alan kimi Batılı ülkelerin uyuşturucu kullanımının, alkolün, kadına şiddetin, intihar vakalarının da en yaygın görüldüğü yerler arasında olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Bu ülkelerde insanlığın taşıyıcı sütunu olan aile kurumu anlamını yitirmekte, toplum birkaç marjinalin adeta oyuncağı haline dönüşmektedir. Kadın erkek arasındaki meşruiyete dayalı birliktelik hor, hakir görülürken, sapıklık, ahlaksızlık ve çarpık ilişkiler bilinçli şekilde özendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

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HER CUMA AİLE KONUSU İŞLENMELİ

Aile kurumuyla ilgili, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 140 bini aşan personeline büyük iş düştüğünü belirten Erdoğan, sadece camide mihraptan değil, minberden de her cuma aile konusunun işlenmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Güçlü aile, güçlü millet. Güçlü aileleri kurduğumuz anda milletimiz daha da güçlenecektir” ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bu sapkın ilişkiler ki bugün öğrendim, mesela Meksika’da tamamıyla bu sapkın süreç yasal olarak zemine oturtulmuş, ülkemizde de bu çalışmayı yürütenler var ama bu çalışmaların karşısında bizler sonuna kadar dimdik duracağız ve bu Müslüman topluluğu birilerine yedirmeyeceğiz. İnşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki akıl, vicdan, feraset sahibi tüm milletvekillerimizin de güçlü desteğiyle bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum.”

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Aileyi korumayı hedefliyoruz

Erdoğan, şunları kaydetti: Hayret eşiğimizi her gün biraz daha yukarı taşıyan, envaiçeşit skandal, materyalist zihniyetin toplum bünyesinde açtığı yaraları gösteriyor. Batı’ya karşı ezik, kendi değerlerine ve milletine karşı ise aynı derecede küstah, içimizdeki mankurtlar kabul etmese de gerçekler apaçık ortadadır. Şayet şimdiden harekete geçip vakitlice önlem almazsak Allah korusun ileride daha beter sıkıntıları bizim de yaşamamız kuvvetle muhtemeldir. Önümüzde günlerde Meclisimizin takdirine sunacağımız Anayasa değişikliği teklifini bu yönde atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Bu değişiklik önerisiyle bir yandan başörtüsüne anayasal güvence kazandırırken, diğer taraftan da sapkın akımlar tarafından giderek daha fazla tehdit edilen aile müessesesini korumayı hedefliyoruz.

İçimize sızan vahşilere izin veremeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen terör saldırısını lanetleyerek, “Somali’de 100’ü aşkın kardeşimizin hayatına mal olan hain terör saldırısının faillerinin ne İslam’la ne Müslümanlıkla ne şeriatla ne de insanlıkla bağı kesinlikle yoktur” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin, en zor günlerinde Somali halkının yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu: “Adı ister DEAŞ, ister Boko Haram, ister FETÖ olsun, bu örgütlerin tamamı, dinimizi kirli emellerine alet eden sapkın ve sapık yapılardır. Emperyalistlerin içimize sızdırdığı truva atları hükmündeki bu alçaklar, ruhunu şeytana satmış, insanlıkla tüm bağını koparmış vahşilerdir. İslam dünyasını kan ve gözyaşına boğan bu katil sürüleriyle mücadele etmek sadece güvenlik kuvvetlerinin değil, başta hocalarımız ve alimlerimiz olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğudur. Biz, binlerce evladını PKK terörüne kurban vermiş, bir dönem en parlak çocuklarını FETÖ’ye kaptırmış, DEAŞ saldırılarında yüzlerce vatandaşını kaybetmiş bir milletiz.” Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüşerek Mogadişu’da meydana gelen terör saldırısını kınadığını ve lanetlediğini ifade etti. Erdoğan, bir telefon görüşmesi de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile yaptı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aile yapısını koruyacak merkezler güçlendirilecek