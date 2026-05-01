Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Niğde
Niğde’de otomobil kontrolden çıktı: Bir yaralı

00:531/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Otomobil refüjdeki ağaçlara çarpıp takla attı.
Niğde-Bor yolu üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki otomobil, Niğde-Bor yolu üzerindeki Tevfik Çalın Caddesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, orta refüjde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ö.F.K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.



#Niğde
#Bor
#Kaza
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram planı yapanlar bekliyor: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bayram ne zaman, kaç gün tatil? İşte 2026 takvimi