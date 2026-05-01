Niğde’de otomobil kontrolden çıktı: Bir yaralı

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.S. idaresindeki otomobil, Niğde-Bor yolu üzerindeki Tevfik Çalın Caddesi’nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, orta refüjde bulunan ağaçlara çarptıktan sonra takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ö.F.K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.