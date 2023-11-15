Nihal Candan ve Bahar Candan'ın gözaltına alındığı operasyonda kilit isim CHP'li doktor çıktı

Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan'ında aralarında bulunduğu üç kişinin gözaltına alındığı soruşturmada kilit ismin doktor Refik Ersin Eroğlu olduğu belirlendi. Operasyondan bir süre önce yurt dışına çıktığı ve şu anda firari olarak aranan doktor Refik Ersin Eroğlu'nun sözde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) ucuza alacakları otomobillerin listesini kurbanlara gönderen kişi olduğu öğrenildi. Nihal Candan ve Bahar Candan'ın poliste yapılan sorgularında kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

Öte yandan doktor Eroğlu'nun İstanbul'da doğum kliniği sahibi ve genel seçimlerde İstanbul 2'nci bölgeden CHP'nin milletvekili adayı olduğu da öğrenildi.





İpin ucu CHP'den milletvekili adayı olan doktora dayandı





Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından önceki gün yapılan operasyonda sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan İstanbul'da Hacı İsrafil S. ise Kars ilinde gözaltına alınmışlardı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde sürürken olayla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmanın kilit isminin İstanbul'da kliniği bulunan doktor Refik Ersin Eroğlu olduğu tespit edildi. İstanbul'da doğum kliniği sahibi olan ve genel seçimlerde İstanbul 2'nci bölgeden CHP'nin milletvekili adayı olan doktor Eroğlu'nun sözde TMSF'den alacakları otomobillerin listesini kurbanlarına attığı, İstanbul'da düzenlenen toplantılara katılarak mağdurları ikna ettiği öğrenildi. Şüphelinin operasyondan önce yurt dışına çıktığı ve şu anda firari olarak arandığı belirtildi.









Suçlamaları kabul etmediler





Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin sorguları devam ediyor. Sosyal medya fenomenleri Nihal Candan ve Bahar Candan'ın kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını söyledikleri öğrenildi. Kars'ta gözaltına alınan Hacı İsrafil S.'ninde suçlamaları kabul etmeyerek kendisinin de bu çetenin mağduru olduğunu iddia ettiği belirtildi. Şüphelilerin ifade alınma işlemlerinin sürdüğü, ifade işlemlerinin ardından şüphelilerin Küçükçekmece adliyesine gönderilmesi bekleniyor. Operasyonun kilit ismi haline gelen doktor Refik Ersin Eroğlu'nun ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.







