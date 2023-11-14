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Milyonlarca liralık vurgun iddiası: Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı

Televizyondaki moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, kara para aklama iddiasıyla gözaltına alındı. Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin soruşturmasının ardından gözler sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Candan kardeşlerin bir örgütün gizli kasası olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

13:51 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 13:58 - 14/11/2023 Salı
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Bahar Candan ve Nihal Candan 'kara para aklama' iddiasıyla gözaltına alındı.

Bahar Candan ve Nihal Candan 'kara para aklama' iddiasıyla gözaltına alındı.

Lüks yaşantılarını her defasında gözler önüne seren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin 'kara para' soruşturmasında tutuklanmasının ardından gözler diğer sosyal medya fenomenlerine çevrildi. Bir döneme damga vuran moda yarışmalarında boy gösteren Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşler ile ilgili ortaya bomba gibi bir iddia atıldı.


Milyonlarca liralık vurgun!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, devlet kurumlarından ihale yoluyla sözde ucuza araç sattıklarını beyan eden şüphelilerin, ağlarına düşürdükleri kişilere ucuz araç satışı yaparak güven kazandıklarını, bu yöntemle araç talepleri alarak para topladıklarını tespit etti. 13 kişiden yaklaşık 10 milyon lira toplayan şüphelilerin ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapmayarak araç teslimi sağlamadıkları belirlendi.


Teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli, 3 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden çete lideri eski polis memuru Onur Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.


İsimlerini değiştirmişler

Çalışmalarına devam eden polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin, söz konusu çetenin paralarını akladıkları tespit edildi. Bunun üzerine ekipler bu sabah, ismini değiştirerek Gülnihal Çiçek yapan Nihal Candan, Aleysa Bahar Candan ve Hacı İsrafil Sağlam'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Candan kardeşler, işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.i.



#Bahar Candan
#Nihal Candan
#Karapara
#dolandırıcılık
22 dakika önce
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