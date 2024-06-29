O parayla gazino açmış

Suriye'den makam aracıyla Türkiye'ye insan geçirip göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla emekliye sevk edilen, ardından da Ankara'da gözaltına alınan Tuğgeneral Bilal Çokay tutuklandı. Diyarbakır 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olduğu dönem Çokay hakkında “makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından emekliliğe sevk edilen Çokay, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınıp Şanlıurfa'ya getirildi.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, daha önce tutuklanan biri astsubay iki uzman çavuşun verdiği ifadeler ve elde edilen yazışmalar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ASTSUBAYDA 19 MİLYON LİRA!

Çokay’ın emir astsubayı ve 2 koruması olan uzman çavuşlar daha önce tutuklanmıştı.

2 yıldır aynı yöntemle insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve sözleşmeleri feshedilen astsubay ve uzman çavuşlarla ilgili dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Eski uzman çavuşların, yasa dışı elde ettikleri para ile gazino ve oto galeri açtıkları tespit edildi. Tutuklanan astsubayda ise 600 bin dolar (19,6 milyon lira) para ele geçirildi.

BÖYLE PATLAK VERDİ

İnsan kaçakçılığından vurgun yapan askeri personelin yakalanma hikayesi de oldukça ilginç. Makam aracıyla daha önce Şanlıurfa şehir merkezine getirilen göçmenler, uzman çavuşlara verilen yeni bir görev nedeniyle Akçakale’ye bırakıldı. Durumu fark eden Jandarma ekipleri, göçmenleri gözaltına alınca skandal olay patlak verdi.







