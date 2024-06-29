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O parayla gazino açmış

Emekli Tuğgeneral Bilal Çokay, görevde olduğu dönem Suriye sınırından makam aracıyla kaçak göçmen taşıdığı gerekçesiyle tutuklandı. Çokay’ın uzman çavuş 2 koruması, bu yolla elde ettiği parayla oto galeri ve gazino açmış. Emir astsubayında ise 19,6 milyon lira ele geçirildi.

04:00 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:57 - 29/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Bilal Çokay.
Bilal Çokay.

Suriye'den makam aracıyla Türkiye'ye insan geçirip göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla emekliye sevk edilen, ardından da Ankara'da gözaltına alınan Tuğgeneral Bilal Çokay tutuklandı. Diyarbakır 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanı olduğu dönem Çokay hakkında “makam aracıyla para karşılığı insan kaçakçılığı yaptığı” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Olayın ortaya çıkmasının ardından emekliliğe sevk edilen Çokay, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınıp Şanlıurfa'ya getirildi.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Çokay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından, daha önce tutuklanan biri astsubay iki uzman çavuşun verdiği ifadeler ve elde edilen yazışmalar üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ASTSUBAYDA 19 MİLYON LİRA!

Çokay’ın emir astsubayı ve 2 koruması olan uzman çavuşlar daha önce tutuklanmıştı.

2 yıldır aynı yöntemle insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen ve sözleşmeleri feshedilen astsubay ve uzman çavuşlarla ilgili dikkat çeken bilgilere ulaşıldı. Eski uzman çavuşların, yasa dışı elde ettikleri para ile gazino ve oto galeri açtıkları tespit edildi. Tutuklanan astsubayda ise 600 bin dolar (19,6 milyon lira) para ele geçirildi.

BÖYLE PATLAK VERDİ

İnsan kaçakçılığından vurgun yapan askeri personelin yakalanma hikayesi de oldukça ilginç. Makam aracıyla daha önce Şanlıurfa şehir merkezine getirilen göçmenler, uzman çavuşlara verilen yeni bir görev nedeniyle Akçakale’ye bırakıldı. Durumu fark eden Jandarma ekipleri, göçmenleri gözaltına alınca skandal olay patlak verdi.



#Göçmen
#Kaçakçılık
#Bilal Çokay
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