ODTÜ'deki bayrak saygısızlığına inceleme

Oğuzhan Ürüşan
04:00 8/05/2026, Cuma
G: 8/05/2026, Cuma
Bazı saldırganların öğrencilere kemerlerle vurduğu, ardından tekme savurduğu kayıtlara geçti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) 37. Uluslararası Bahar Şenliği’nde Türk bayrağına yönelik saygısızlığa inceleme başlatıldı. 6 Mayıs’ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında, tribünlerde Türk bayrağı açıldı. Bayrak açan öğrencilere yönelik fiziki müdahalede bulunuldu.

BİRA ŞİŞESİ FIRLATTILAR

O anlara ait görüntülerde, marjinal grupların "ODTÜ bizimdir bizim kalacak", "ODTÜ faşizme mezar olacak" şeklinde sloganlar attığı görüldü. Görüntülerde, tribünde bulunan grubun bayrak dalgalandıran öğrencilerin üzerine yüründüğü ve bayrağı çekiştirdi anlar yer aldı. Arbede anına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise, saldırganların ellerindeki bira şişelerini Türk bayrağı açan öğrencilere fırlattığı belirlendi. Bazı saldırganların da öğrencilere kemerlerle vurduğu, ardından tekme savurduğu kayıtlara geçti.

REKTÖRLÜK İNCELEME BAŞLATTI

Olaylara ilişkin ODTÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, Türk bayrağına yönelik saygısızlık oluşturan davranışın kabul edilemeyeceğini, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, “Türk bayrağına yönelik saygısızlık oluşturan hiçbir davranışın kabul edilemeyeceğini önemle vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.


