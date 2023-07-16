Öfkemizi diri tutacağız: 15 Temmuz'u unutursak daha büyük felaket yaşarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz destanının 7. yıl dönümünde 15 Temmuz’un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceklerini belirterek “Alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız” dedi.





TEK YÜREK OLDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde, Beylerbeyi Stadyumu’nda düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nın Kahramanları” programına katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı’nın tüm kahramanlarına şükranlarını sunarken, 15 Temmuz’un 7. yılında, 85 milyon olarak yine tek yürek ve tek bilek olduklarını söyledi. Şehitleri rahmet minnet ve dua ile andıkları ifade eden Erdoğan, satırbaşları ile şunları söyledi:





UNUTMAMAK BİZİM GÖREVİMİZ

Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyenlere de teşekkürlerimi iletiyorum. Dünyanın dört bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden, ‘Türkiye’ye halel gelmesin’ diye dua eden vatandaşlarıma, Türkiye’nin gerçek dostlarına selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Biz, şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakların üstünde olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor. Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse, onların canlarına kastedenleri unutmamak da bizim görevimizdir.





KİM NEREDEYDİ HEPSİNİ NOT ETTİK

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığının kurtardığı o tarihi gecede, kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ’cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza, silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken, hainlere alkış tutan o habis elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, daha 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken, bu çocukların katillerine kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık, unutmuyoruz.





UNUTURSAK YENİDEN YAŞARIZ

Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç ‘Unutulan soykırım tekrar yaşanır’ derdi. şair Mehmet Akif Ersoy’un ise “İbret almayanlar için tarihin tekerrür edeceği” ikazında bulunurdu.

Acılardan süzülüp gelen bu uyarılar kulak ardı edilemez. Eğer 15 Temmuz’u unutursak şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep etmiş, masumların hakkını çiğnetmiş oluruz. Unutursak, abdestini alarak ihanet çetelerinin karşısına dikilen her yaştan kahramana mahcup oluruz. Unutursak, Allah korusun, benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Sadece bununla kalmaz, yeni ihanet teşebbüslerini cesaretlendirir, daha büyük sıkıntılara düçar oluruz.





ÖFKEMİZİ DİNÇ DİRİ TUTACAĞIZ

Unutulan soykırım gibi unutulan ihanetin de çok daha kalleş, daha sinsi bir şekilde bizi sırtımızdan vuracağını aklımızdan çıkarmamalıyız. Pusuda bekleyen odaklara hep beraber net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz’un 7’nci seneidevriyesinde bir kez daha ilan ediyorum; Değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz’un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evlatlarımızın kanını akıtan alçaklara olan öfkemizi diri ve dinç tutacağız. Hiçbir sinsi senaryonun birlik ve beraberliğimizi bozmasına müsaade etmeyeceğiz.





Şehitler için dua

15 Temmuz şehitlerini anmak için Beylerbeyi Stadyumu’nda düzenlenen programa on binlerce vatandaş katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve siyasi partilerin temsilcileri eşlik etti. Stadyumda şehit ve gazi yakınları, çok sayıda vatandaş yer aldı. Programda şehitlerin adı tek tek anıldı ve stadyumdaki vatandaşlar hep bir ağızdan ‘burada’ diye seslendi. Programda sela ve Kuran-ı Kerim tilaveti de okunurken, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da dua etti.





Tedbir alan devletlerin sayısı artıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında FETÖ ile mücadelede önemli mesafeler alındığını söyledi. “Devletimizin tüm diplomatik, siyasi, adli, istihbarı imkanlarını kullanarak FETÖ’cülere dünyayı dar ediyoruz.” diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı: “Dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumu kılıfı altında faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını veya Türkiye Maarif Vakfı’na devredilmesini sağladık. Firari durumdaki

100’den fazla örgüt mensubunun yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik. Örgütün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye yönelik

operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip FETÖ’ye karşı tedbir alan

devletlerin sayısı günden güne artıyor.”



