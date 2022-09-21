Oğlunun şirketine İBB'den ihale aldığı ortaya çıkan CHP'li Gürsel Erol'dan İmamoğlu'na teşekkür ziyareti

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğluna ait şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 39.957.893,54 TL'lik ihale aldığı ortaya çıktı. Söz konusu ihalenin belgesinin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından İBB'ye ve Gürsel Erol'a tepki gösterildi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU İLE BULUŞTU

Tepkilerin ardından İBB'den ve Gürsel Erol'dan hiçbir açıklama gelmezken Erol'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Erol, paylaşımına "Teşekkürler Sayın Genel Başkanım, teşekkürler Sayın Ekrem İmamoğlu." notunu düştü.

Teşekkürler Sayın Genel Başkanım, teşekkürler Sayın Ekrem İmamoğlu. pic.twitter.com/C0MHdHLiPC REKLAM September 20, 2022

Erol'un bu paylaşımı, "İBB'den ihale alan Gürsel Erol'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na teşekkür ziyareti" şeklinde yorumlara sebep oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELAZIĞLI BAKAN AÇIKLAMASI

Öte yandan geçtiğimiz gün Kabine'de Elazığlı bir bakan olmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması da yeniden gündem oldu. İktidara gelmeleri halinde Elazığlı birini bakan yapacağı vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, Gürsel Erol için söylediği öne sürüldü.