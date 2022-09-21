Gündem Oğlunun şirketine İBBden ihale aldığı ortaya çıkan CHPli Gürsel Eroldan İmamoğluna teşekkür ziyareti
POLİTİKA

Oğlunun şirketine İBB'den ihale aldığı ortaya çıkan CHP'li Gürsel Erol'dan İmamoğlu'na teşekkür ziyareti

Oğluna ait şirketin İBB'den 39.957.893,54 TL'lik ihale aldığı ortaya çıkan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Erol, paylaşımına "Teşekkürler Sayın Genel Başkanım, teşekkürler Sayın Ekrem İmamoğlu." notunu düştü. Erol'un bu paylaşımı, "İBB'den ihale alan Gürsel Erol'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na teşekkür ziyareti" şeklinde yorumlara sebep oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Oğlunun şirketine İBBden ihale aldığı ortaya çıkan CHPli Gürsel Eroldan İmamoğluna teşekkür ziyareti
Ekrem İmamoğlu-Kemal Kılıçdaroğlu-Gürsel Erol

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğluna ait şirketin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 39.957.893,54 TL'lik ihale aldığı ortaya çıktı. Söz konusu ihalenin belgesinin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından İBB'ye ve Gürsel Erol'a tepki gösterildi.

KILIÇDAROĞLU VE İMAMOĞLU İLE BULUŞTU

Tepkilerin ardından İBB'den ve Gürsel Erol'dan hiçbir açıklama gelmezken Erol'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Erol, paylaşımına "Teşekkürler Sayın Genel Başkanım, teşekkürler Sayın Ekrem İmamoğlu." notunu düştü.

Erol'un bu paylaşımı, "İBB'den ihale alan Gürsel Erol'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na teşekkür ziyareti" şeklinde yorumlara sebep oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELAZIĞLI BAKAN AÇIKLAMASI

Öte yandan geçtiğimiz gün Kabine'de Elazığlı bir bakan olmamasını eleştiren Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması da yeniden gündem oldu. İktidara gelmeleri halinde Elazığlı birini bakan yapacağı vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri, Gürsel Erol için söylediği öne sürüldü.

Elazığlılara bakanlık sözü veren Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde tek Elazığlı yok
GÜNDEM
Elazığlılara bakanlık sözü veren Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde tek Elazığlı yok
Türkiyenin en değerli 10 ilçesi

Türkiye'nin en
değerli 10 ilçesi

​Liste belli oldu: Fiyatları dudak uçuklatıyor.
Böyle bir yapıyla ilk defa karşılaşıyoruz​

'Böyle bir yapıyla ilk defa karşılaşıyoruz​'

Van Gölü'ndeki çekilmeyle ortaya çıktı​.
11 konteyner içerisinde İstanbul’da ele geçirildi: Piyasa değeri 20 milyon lira

​Tanıyan ilk ülke Türkiye oldu

​ABD ve Kanada savaş gemileri bölgede: Çin'den sert tepki

​Ekipler bölgeye sevk edildi.

İş yerinin imalathanesinde kaydedildi: Kameralar her şeyi çekti.
Tamiri aylar sürüyor

Tamiri aylar sürüyor

Hurdadan alıp ilk günkü ihtişamına kavuşturuyor.

Daha önce TOKİ'den ev alanlara müjdeli haber.

​SUV modelinde fiyat ne olacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.