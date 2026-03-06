Öğrenci ve veliler dikkat: Ara tatil takviminde 'Ramazan Bayramı' sürprizi

Okullarda ikinci dönem ara tatili için geri sayım sürerken, MEB takvimindeki bayram detayı netleşti. Bu yıl 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak ara tatil ile Ramazan Bayramı aynı döneme denk geliyor. Bayramın hafta sonuna isabet etmesiyle birlikte ekstra tatil durumu ortadan kalkarken, okullarda ziller 23 Mart Pazartesi sabahı yeniden çalacak.

BAYRAM VE ARA TATİL TAKVİMİ ÇAKIŞTI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü çalacak son ders ziliyle birlikte dinlenme fırsatı bulacak. Ancak bu yılki takvimde, velilerin ve öğrencilerin tatil planlarını doğrudan etkileyen önemli bir çakışma yaşanıyor.

Takvime göre 20 Mart Cuma günü sona erecek olan ara tatil, aynı gün başlayan Ramazan Bayramı ile kesişiyor. Bayramın diğer günlerinin 21 ve 22 Mart tarihlerine, yani hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle, öğrencilerin tatil süresine ekstra bir resmi tatil günü eklenmemiş oluyor. Tatillerin üst üste gelmesiyle milyonlarca öğrenci 23 Mart Pazartesi sabahı okullarda yeniden ders başı yapacak.

ARA TATİL İPTAL Mİ?

Dini ve resmi bayramların ara tatillerle kesişmesi veya iş günü sayısını etkilemesi, uzun süredir eğitim camiasında "Ara tatiller tamamen iptal mi edilecek?" tartışmalarını beraberinde getiriyordu. Velilerin ve öğrencilerin akıllarındaki bu soru işaretlerine, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin son noktayı koydu.

Bakan Tekin'in, yeni dönemdeki düzenlemelere ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Okullar 180 iş günü devam etmek zorunda. Öğretmenler kanunlara göre 2 ay yaz tatili yapıyor. Bunların üzerine resmi tatilleri koyduğumuzda dini bayram tatillerimizi falan eklediğimizde takvim olarak sorunlar yaşayabiliyoruz. İş günü sayısını tamamlayamayacak duruma geliyoruz. Ara tatilleri kaldırmak deyince sanki okuma eklenecek gibi anlaşılıyor. Okulların açılışını eylül ayına öteleyeceğiz. Ara tatil kısmı eylül ayına eklenebilir. Biz okula çocukların geldiği gün sayısını artırmıyoruz. Tatili de azaltmıyoruz. Sadece günlerde düzenleme yapıyoruz. Önümüzdeki yılın takvimini hazırlıyoruz. Ramazan bayramı ve Kurban bayramı tatilleri bizim takvimimizi etkileyecek olursa orada düzenleme yapabiliriz. Ara tatilleri kaldırmayacağız sadece düzenleme yapacağız."







