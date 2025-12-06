Öğrenciler için adli süreç başlayabilir

Görüntülerde öğrencilerin öğretmenin etrafını sararak itiştirdiği, sınıf düzenini bozduğu ve o anları cep telefonuyla kaydettiği görülüyor. Tepkilerin ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, öğrencilerin davranışlarının disiplin kurulu tarafından ayrıntılı biçimde değerlen-dirileceğini; uyarı, kınama, geçici uzaklaştırma ya da okul değişikliği gibi yaptırımların gündemde olduğunu ifade ediliyor.

Olayın cep telefonu ile kaydedilmesi, soruşturmanın kapsamını da genişletti. Okullarda ders sırasında telefon kullanımının yasak olması nedeniyle okul yönetiminin bu konuda gerekli denetimi yapıp yapmadığı da araştırılıyor. Yetkililer, öğretmene yönelik davranışların “fiili veya psikolojik şiddet” olarak değerlendirilmesi halinde adli sürecin de devreye girebileceğini belirtiyor. Öğrencilerin eylemlerinin hukuken “şiddet”, “hakaret” veya “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” kapsamında değerlendirile-bileceğine dikkat çekiliyor.