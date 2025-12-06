Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Öğrenciler için adli süreç başlayabilir

Öğrenciler için adli süreç başlayabilir

Merve Safa Akıntürk
04:006/12/2025, Cumartesi
G: 6/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ankara’da bir lisede çekilen ve öğrencilerin öğretmenlerini sözlü ve fiziki olarak rahatsız ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Ankara’da bir lisede çekilen ve öğrencilerin öğretmenlerini sözlü ve fiziki olarak rahatsız ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Ankara’da bir lisede çekilen ve öğrencilerin öğretmenlerini sözlü ve fiziki olarak rahatsız ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Görüntülerde öğrencilerin öğretmenin etrafını sararak itiştirdiği, sınıf düzenini bozduğu ve o anları cep telefonuyla kaydettiği görülüyor. Tepkilerin ardından Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları, öğrencilerin davranışlarının disiplin kurulu tarafından ayrıntılı biçimde değerlen-dirileceğini; uyarı, kınama, geçici uzaklaştırma ya da okul değişikliği gibi yaptırımların gündemde olduğunu ifade ediliyor.

OKUL YÖNETİMİ DENETLENECEK

Olayın cep telefonu ile kaydedilmesi, soruşturmanın kapsamını da genişletti. Okullarda ders sırasında telefon kullanımının yasak olması nedeniyle okul yönetiminin bu konuda gerekli denetimi yapıp yapmadığı da araştırılıyor. Yetkililer, öğretmene yönelik davranışların “fiili veya psikolojik şiddet” olarak değerlendirilmesi halinde adli sürecin de devreye girebileceğini belirtiyor. Öğrencilerin eylemlerinin hukuken “şiddet”, “hakaret” veya “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme” kapsamında değerlendirile-bileceğine dikkat çekiliyor.



#Öğretmen
#Öğrenci
#Okul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?