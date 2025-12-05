Veli ve öğrenci mobbingi var

Son yıllarda sınıflarda giderek derinleşen disiplin krizi, öğretmen–öğrenci ilişkisinin dönüşümüyle daha görünür hâle geldi. Öğrencilerde artan saygı ve davranış sorunları, öğretmenlerin ise veli baskısı ve mobbing gibi farklı türde zorbalıklarla karşı karşıya kalması, eğitim ortamlarında ciddi bir gerilime yol açıyor. Eğitimciler, hem sınıf içi otoritenin zayıfladığını hem de öğretmenin mesleki konumunun son yıllarda belirgin biçimde sarsıldığını vurguluyor.

BU DAVRANIŞLARLA HER GÜN KARŞILAŞIYORLAR

Ankara’da bir lisede kaydedilen ve öğrencilerin öğretmenlerine karşı alaycı, saygısız tutumlarını gösteren görüntüler büyük tepki topladı. Olayın ardından öğrenciler hakkında disiplin süreci başlatılırken, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü de inceleme yürütüyor. Söz konusu görüntüler, yalnızca öğrencilerin artan disiplinsiz davranışlarını değil, öğretmenlerin maruz kaldığı zorbalığın yaygınlığını da gözler önüne serdi. Araştırmalar; öğrencilerde davranış bozukluklarının arttığını, öğretmenlerin ise mobbing ve veli baskısı gibi zorbalıklara her zamankinden daha sık maruz kaldığını ortaya koyuyor. ASR Journal ile Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi’nin çalışmaları, okullarda en sık karşılaşılan problemli davranışların saygısızlık, küfür ve kavga olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalara göre öğretmen ve yöneticilerin büyük bölümü bu davranışlarla “her gün” karşılaştığını belirtiyor.

MESLEĞİN İTİBARSIZLAŞTIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Öğretmenlerin zorbalığa ilişkin verileri de çarpıcı. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin yüzde 23’ü mobbinge, yüzde 20’si veli dayatmalarına, yine yüzde 20’si saygısızlığa ve baskıya, yüzde 17’si ise yalnız bırakılmaya maruz kalıyor. Öğretmenler, bu tabloyu etkileyen temel nedenler arasında mesleğin itibarsızlaştırılmasını (%30), okul yönetimi kaynaklı sorunları (%23), velilerin olumsuz tutumlarını (%20), öğrencilerin psikolojik sorunlarını (%17) ve ekonomik zorlukları (%10) gösteriyor. Disiplin sorunlarının kökeninde ise aile ilgisizliği, medyadaki şiddet içerikleri, arkadaş çevresi ve dikkat çekme isteği öne çıkıyor. Öğrencilerle yapılan görüşmelerde pek çok genç, davranışlarının nedenini “fark edilme isteği” olarak açıklıyor.







