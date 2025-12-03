MEB HAZIRLIKLARA BAŞLADI: İŞTE YENİ MODEL





Bakanlığın yürüttüğü yeni çalışmaya göre, ilkokula başlama yaşı temel olarak 72 ay olarak belirlenecek. Sabah'ta yer alan habere göre; öğrencilerin bireysel gelişim durumlarına göre bu sürece artı/eksi 3 ay esneklik getirilmesi öngörülüyor. Böylece kayıt yaşı 69 ay ile 75 ay aralığında dengelenerek sınıfların daha homojen bir yapıya kavuşması hedefleniyor.