gibi daha birçok geleneksel çocuk oyununun yaşatılması için çalışma başlatıldı.

gibi daha birçok geleneksel çocuk oyununun yaşatılması için çalışma başlatıldı.

Çocuklar dünyayı oyun yoluyla öğrenirler. Çalışma ve toplumsal yaşam için duyulan özgüven, erken yaşta oyunla tanışarak elde edilir. Ekran bağımlılığı, obezite gibi birçok farklı sorunla mücadele etmenin en kolay yolu, çocuklarımızı geleneksel oyunlarımıza yönlendirmekten geçer.… pic.twitter.com/RCCFFzam5Y

"Küçükten büyüğe her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşama dâhil edebilmesi amacıyla mesai arkadaşlarımızın büyük bir özveriyle hazırladığı oyun kitabımızı sizlere sunuyoruz. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu değerli çalışmanın çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Küçükten büyüğe her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşama dâhil edebilmesi amacıyla mesai arkadaşlarımızın büyük bir özveriyle hazırladığı oyun kitabımızı sizlere sunuyoruz. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bu değerli çalışmanın çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Tekin, "Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır. Oyun sırasında çocuk birçok şeyi dener, dış dünyayı keşfeder, insanları gözlemler, kuralları öğrenir, sınırları kavrar, insanlarla iletişim kurmayı öğrenir, temel becerilerini geliştirir, özelliklerini fark eder ve kendini geliştirir. Bu nedenle çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır. Oyun oynayarak, yeni bilgiler öğrenerek sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hafta geçirmenizi dilerim." diye konuştu.