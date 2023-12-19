Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çocukların dünyayı oyun yoluyla öğrendiklerini, çalışma ve toplumsal yaşam için duyulan özgüvenin erken yaşta oyunla tanışarak elde edildiğini anlattı.
Bakan Tekin, bakanlığın hazırladığı yeni bir çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:
Tekin, "Çocuk oyunları, en etkili öğrenme ve gelişme aracıdır. Oyun sırasında çocuk birçok şeyi dener, dış dünyayı keşfeder, insanları gözlemler, kuralları öğrenir, sınırları kavrar, insanlarla iletişim kurmayı öğrenir, temel becerilerini geliştirir, özelliklerini fark eder ve kendini geliştirir. Bu nedenle çocuk oyunlarıyla büyüyen evlatlarımız kendisini ifade etme becerisi kazanır. Oyun oynayarak, yeni bilgiler öğrenerek sağlıklı, mutlu ve başarılı bir hafta geçirmenizi dilerim." diye konuştu.
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan kılavuz kitap ve videolarla hem öğrenciler hem de öğretmenler 100 geleneksel çocuk oyununun kurallarını, nasıl ve kaç kişiyle oynandığını ve oyunlarda hangi materyallerin kullanıldığını öğrenecek.
Bu kapsamda özellikle okul bahçeleri olmak üzere okulun tüm elverişli alanlarında çocuk oyunlarına yönelik fiziki düzenlemelere gidilecek. Bu sayede okullarda geleneksel çocuk oyunlarına daha fazla yer verilerek tüm illerde özellikle bahar aylarında geleneksel çocuk oyunları şenlikleri düzenlenmesi hedefleniyor.
Geleneksel çocuk oyunlarının tekrar gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlatan Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan uygulama kitabında, çocukların ve gençlerin bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal iyi olma durumunu ve sosyal yönlerini geliştireceği, öğrencilerin doğal ortamda ve okulda arkadaşlarıyla uyum içerisinde oynayarak vakitlerini daha iyi değerlendirebilmelerine imkân sağlayacak oyunlar yer alıyor.
Uygulama kitabıyla çocuklar için geleneksel oyunların önemi ve oyunun eğitimdeki farklı işlevleri temelinde farkındalık oluşturularak çocukların daha çok sınıf ortamı dışında geleneksel çocuk oyunlarıyla buluşturulması hedefleniyor.
Değerleri gelecek nesillere aktararak kültürü yaşatmanın önemli bir parçası olan geleneksel oyunların küçükten büyüğe her yaştan bireyin öğrenmesi ve yaşamlarına dâhil edebilmesi amaçlanıyor.