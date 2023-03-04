Olası Marmara depremi için domino etkisi tehlikesi: Eskişehir'de yeni bir deprem oluşturabilir

İnönü ilçesinde bulunan fayın kırılmasıyla oluşan fay aynasının Türkiye’de nadir görülen bir yer olduğunu belirten Prof. Dr. Can Ayday, “İnönü fayı, fay aynası diyeceğimiz bir yer. Gördüğünüz gibi fay kırıldığı zaman ayna diyebileceğimiz bu tür düz kırılmalar olan bir yer. Fayın kırıldığı yerden bizim bulunduğumuz blok aşağıya düşmüş. Buranın en önemli özelliklerinden birisi de bu kadar açık, seçik ve uzun devam etmesi. Yaklaşık 5 kilometre devam eden dümdüz bir ayna görüyoruz. Türkiye’de bu kadar uzun devam eden nadir yerlerden birisi diyebiliriz. Bu fay pliyosen ve holosen dediğimiz jeolojik zamandan kalan bir kırık. 1 milyon ile 1,8 milyon yıl arasında bir geçmişi var. Aynı fay değişik aralıklarla farklı zamanlarda da kırılıyor. Bu İnönü fayının aktif olması da ondan dolayı önemli. 10 bin yıl içinde kırılan faylara biz aktif fay adını veriyoruz. Yaklaşık 50 metrelik bir atım var, yukarıdan aşağıya inmiş” dedi.