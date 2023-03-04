7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan’daki 21 bin binanın yüzde 20’si yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı. 140 bin nüfuslu ilçeden büyük bir göç olduğu ve 110 bin vatandaşın ilçeden ayrıldığı ifade ediliyor. İlçede ticari hayatın normalleşmesi için ise önemli bir adım atıldı.

3 GÜNDE BİTTİ

Merkezdeki iki noktaya içinde 111 dükkanın bulunduğu konteyner çarşı kuruldu. Çarşının çevre düzenlemesi ve konteynerlerin kurulumu 3 gün içinde tamamlandı. Ardından noter huzurunda çekiliş yapılarak dükkanlar sahiplerine teslim edildi. Çarşılar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi tarafından yapıldı.

HER ŞEY VAR

Çarşıda giyim, lokanta, bakkal, şarküteri, kahvaltı salonu, çay ocağı, eczane, terzi, erkek ve kadın kuaförü, manav, elektrik ve sıhhi tesisat ve optik dükkanları yer alıyor. Elbistan Koordinasyon Valisi olarak görevlendirilen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek konteyner çarşıyı Yeni Şafak’a anlattı.

İKİ ÇARŞI YOLDA

Dükkanlarda internet, elektrik ve su gibi ihtiyaçların karşılandığını anlatan Çiçek, “Elbistan’da ticaret yeniden başladı. Tüm esnaflarımızın ticaret yapmalarını, alışverişin başlaması, her şeyden önemlisi hayatın normalleşmesi için çalışmalarımıza ağırlık verdik. Ayrıca iki çarşının daha yapım çalışmaları sürüyor” dedi.

3 BİN 150 KONTEYNER DAHA YAPILACAK

Vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Çiçek, ilk etapta merkezde ve köylerde çadırların dağıtıldığını, ardından da konteyner kentlerin kurulduğunu kaydetti. 3 bin 150 konteynerin daha 1 hafta içinde kurulacağını bildiren Çiçek, “Vatandaşlarımızı çoğu konteynerlerin evlerinin yakınına kurulmasını istiyor ama biz konteyner kentlerde misafir etmek istiyoruz. Çünkü burada bütün imkanlar sağlanmış durumda. Evinde engelli yakını olanlara ise bu konuda yardımcı oluyoruz. 200 konteyneri bu tür hastalara dağıttık” dedi.

ENKAZ KALDIRILDI

Vali Gökmen Çiçek, “İlçemizde 347 enkazımız vardı, bunların tamamını kaldırdık. Ancak çok sayıda acil yıkılması gereken binalarımız var. Bunların enkaz kaldırma çalışmalarını da hızla bitirmeye çalışıyoruz” bilgisini verdi.

Hayata tutundum

Deprem sonrası ilk defa dükkanlarını açma heyecanı yaşayan çarşı esnafı, şunları söyledi:

Bakkal Cebrail Demirci : Depremden sonra dükkanıma gittim ve oranın yıkıldığını gördüm. Dayanamadım, ne olacak diye düşündüm. O zaman hiç ümidim yoktu, şimdi ümitlendim. Ürünlerimi yerleştirdim. Şükür alışverişler başladı. Bu dükkan tutunacak dalım oldu. Burası olmasaydı yine de terk etmezdim memleketimi. Kimse memleketini terk etmesin, gidenlerin de geri dönmesini canı gönülden istiyorum. Burada doğduk, burada büyüdük. İnşallah geri dönerler.

4 AİLEYE BAKIYORUM

Çay ocağı sahibi Murat Kümber: Devlet, bize ekmek teknesi verdi, ayakta durma ihtimalini gösterdi. Şaşkınlık içindeyiz. Mecbur bir yerlere tutunmamız, ayakta durmamız lazım. Elbistan’ı yeniden kurmak, tekrar buluşup eski günlerimizi yaşamak, acılarımızı unutmak istiyoruz. Şu anda işler güzel. Bu dükkan şu anda 4 tane aileye bakıyor. 4 aile bu konteyner imkanı sayesinde geçimini sağlayacak.

İŞLER ŞAŞIRTTI

Telefon dükkanı sahibi Regaip Demirci: İşlerin bu kadar çok olacağını beklemiyordum. Açtık açalı yoğun bir şekilde çalışıyoruz. En çok kırılmaz cam, şarj aleti, powerbank ve yeni telefon talebi oluyor.

İŞİMİZİN BAŞINDAYIZ

Ayakkabı tamircisi Menderes Şahin: Merkezde esnaftım, yerimiz hasar gördü. Şu anda konteyner çarşıda işletmeye devam ediyoruz. Hamdolsun işlerimiz düzelmeye başladı. Çarşı kurulduktan sonra hemen yerleştik ve işimizin başına geçtik.







