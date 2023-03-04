Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Projesi’nin ilk toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Cuma namazını Üsküdar’da Hz. Ali Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıya başkanlık etmek üzere Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti. Toplantıda depremin vurduğu 11 ilde yürütülecek çalışmaların yanı sıra Türkiye’de deprem riski yüksek olan illerde yürütülecek çalışmalar ile afet anı ve afet sonrası atılacak adımlar ele alındı.

KONUT SAYISI HASAR TESPİTİ BİTİNCE NETLEŞECEK

Toplantı öncesi konuşan Erdoğan, felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı. Arama kurtarma işlemlerini enkaz kaldırma faaliyetlerinin, onu da yeniden inşa ve ihya çalışmalarının takip ettiğini anlatan Erdoğan, “Hasar tespit çalışmaları bitince şehirlerimizde yapacağımız yeni konutların ve köy evlerinin sayısı netleşecek. Şu an için yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 214 bin binada 608 bin bağımsız bölüm belirledik” dedi.

ŞEHİRLERİN YÖNÜNÜ DAĞLARA ÇEVİRİYORUZ

Zemin ve etüt çalışmaları bitmiş projelerden başlayıp hızla yeni konutların, yeni yaşam alanlarının inşasına başladıklarını belirten Erdoğan, “Yeni yerleşimleri planlarken şehirlerimizin yönünü mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara, zemini sağlam yerlere döndürüyoruz. Kadim şehir yerleşimlerimizi ise tarihi ve kültürel varlıklarımızı da yaşatacak, aynı zamanda afetlere karşı güçlendirecek bir anlayışla ihya etmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

EVLER 3-4 KATLI VE 3+1 OLACAK

Yatay mimariden taviz vermeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, inşa edilecek konutlarla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ’nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 katlı, 3 oda 1 salon olarak yapılarak hak sahiplerine verilecektir. Yerinde ihya edilebilecek alanlarda da düşük yoğunluk, düşük kat ve güvenlik önceliğimiz olacaktır. Yeni yerleşim yerlerini belirlerken bilim insanları, mimarlar, mühendisler ve şehir plancılarıyla birlikte yöre halkının görüşlerine göre hareket ediyoruz.”

Erdoğan’ın konuşmasından sonra İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 8 dakikalık “Kentsel dönüşüm ve deprem” sunumu yapıldı. Ardından uzmanların sunumlarına geçildi.

Afet yönetimi için kurul geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın kapanışında yaptığı konuşmada “İlk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde 9 olan politika kurullarına 10’uncu olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulunu eklemek olacaktır” dedi. Erdoğan, “Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Türkiye’yi, dünyanın afetlere karşı en hazırlıklı ve afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki verebilen ülkesi haline getirmekte kararlıyız. Aynı anda pek çok riskle mücadele eden bir ülkeyiz. Daha süratlı, pratik ve sonuç odaklı hareket etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

405 bin afet konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 405 bin afet konutu yapılacağını söyledi. Kurum, “405 bin afet konutu yapılacak, 21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık. Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek” dedi. “Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle Türkiye genelinde bugüne kadar 3,3 milyon konut yapıldı. 250 bin konutun dönüşümü sahada fiilen devam etmektedir. 6,6 milyon ev ve iş yerinin denetimi tamamlandı. Nüfusumuzun yüzde 65’ini güvenli hale getirdik” diyen Kurum, şunları kaydetti:

Son bir yıl içerisinde ülkemize 2 milyon sağlam konut sağlamış olacağız. Dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz. Şehre değer katacak çalışmalarımızı yapıyoruz. Etap etap bölgedeki riskli konutları taşımak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz.

BAE ile 25 milyar $ ticaret hedefi

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması imzalandı. Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılan imza töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. “Bu sene diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yılını idrak ediyoruz” diyen Erdoğan, “Antlaşmanın kapsamlı karakteri sayesinde ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum” diye konuştu. Erdoğan, BAE’ye depremden sonraki yardımları için de teşekkür etti.

TOKİ, AFAD ve rektörler masada

Toplantıya bakanlar, jeoloji, sismoloji, şehircilik, inşaat, mimarlık ve sosyoloji gibi alanlarında uzman olan isimler katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanların yanı sıra toplantıda YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, AFAD Başkanı Yunus Sezer, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 14 üniversitenin rektörü ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener de yer aldı.

28 Şubatçı paşalara af

28 Şubat davası hükümlüsü eski 3 generalin müebbet hapis cezaları kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Ahmet Çörekçi (91), Hakkı Kılınç (83) ve İdris Koralp’in (75) cezalarının Adli Tıp Kurumu’nun “kocama hali” raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 2018 yılında Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce “Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyeti’ni cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek” suçundan müebbet hapisle cezalandırılan Kılınç, Çörekçi ve Koralp’in kalan cezaları kaldırıldı.











