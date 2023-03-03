Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anlaşma ile ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni safhada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Anlaşma ile ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni safhada" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız" diye konuştu.