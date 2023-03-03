|
Reklam
Reklam
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anlaşma ile ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni safhada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuşan, Erdoğan, "Erdoğan, Anlaşma ile ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni safhada" dedi.

17:15 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde konuştu. Erdoğan, "Anlaşma ile ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni safhada" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız" diye konuştu.

Erdoğan, "(BAE ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması) Ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.


#Erdoğan
#BAE
#Dolmabahçe
1 saat önce
default-profile-img
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anlaşma ile ekonomik ve ticari işbirliğimiz yeni safhada
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: Bundan sonra ne yaparlasa yapsınlar Altılı Masa dikiş tutmaz
Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması
Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtması dünya basınında
KKTC'den deprem bölgelerine 40 prefabrik ev gönderildi
Destici'den Altılı Masa'yı dağıtan Meral Akşener'e sürpriz 'ittifak' çağrısı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.