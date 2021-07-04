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MUĞLA

Ölüdeniz’de batan teknenin kaptanı gözaltına alındı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Belcekız plajında 38 kişinin bulunduğu günü birlik tur teknesinin batması sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiği kazada, tekne kaptanı gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Ölüdeniz’de batan teknenin kaptanı gözaltına alındı
Ölüdeniz’de batan teknenin kaptanı gözaltına alındı.

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Belcekız plajında 38 kişinin bulunduğu günü birlik tur teknesinin batması sonucu bir çocuğun yaşamını yitirdiği kazada, tekne kaptanı gözaltına alındı.

BiR KiŞi HAYATINI KAYBETMiŞTi

Dün Ölüdeniz Mahallesi’nde bulunan Belcekız Plajı’nın 50 metre açıklarında içinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesinin batması sonucu 2 yaşındaki Yunus Emre Yılmaz ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.


Kazada yaralanan iki kişinin ise ölen Yunus Emre Yılmaz’ın annesi Nazlı Nur Yılmaz (34) ile kız kardeşi Ravza (5) olduğu öğrenildi.

KAPTAN GÖZALTINDA


Kazanın ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tekne kaptanı R.Z. gözaltına alındı.Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timine bağlı dalgıçlar, batan teknede arama kurtarma faaliyeti yaptı.


DEGAK ekipleri batan tekneyi su altında görüntüledi. Görüntülerde teknenin arka kısmının denizin dibine oturduğu başının da havaya doğru kalktığı, teknede bulunan masa ve sandalyelerin dağıldığı bazılarının da yerinde koptuğu görülüyor.

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