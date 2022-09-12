Ömer Çelik'ten CHP'li Tunç Soyer'in sözlerine tepki: Osmanlı da bizim Türkiye de bizim

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

https://t.co/RoB0R1sbMN — Yeni Şafak (@yenisafak) September 12, 2022





Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Yunanistan ve meydan okumalar temelinde bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Dış güvenlik ve iç güvenlik bir bütün olarak değerlendiriliyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılı başladı. Tüm öğrencilerimize ve eğitmenlerimize başarılar diliyoruz.

Bugün Türkiye'nin kara tarihlerinden bir gün. 12 Eylül darbesi hatıralarımızdan çıkmıyor. Milli egemenlik düşmanlığı, devlet düşmanlığıdır. Bu acı hatıra 15 Temmuz'da milletimizin direnişiyle farklı bir boyuta ulaştı

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CHPLİ TUNÇ SOYER'İN OSMANLI SÖZLERİ

Osmanlı Devleti de bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir. Bir takım işgalcilerle bir takım ittifaklara girenlerden bahsediliyor. Güzel İzmir'in işgalinden kurtuluş gününde işgalcilerin söylemediği sözler günümüzde söylenmiştir. İşgalcilere karşı duruşumuza karşı söylenmesi gereken sözler, iç siyasetimize söylenerek şuursuzluk yapmışlardır.

Atatürk ve silah arkadaşları, ülkemizin kurtuluşuna büyük bir mücadele vermiş kahramanlardır. Bizim herhangi bir ilimizdeki bir pide fırını kadar yaşı olmayan bazı devletlerin bile kendilerine geçmiş, tarih üretmek için ne kadar gayret sarf ettiğini bazı ziyaretimizde görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti türedi bir devletmiş gibi göstermeye çalışırsanız, Atatürk'ü büyük devlet adamları silsilemizin son halkası olarak nitelendirmek yerine geçmişteki devlet adamlarınla kavga ettirmek, onlarla zıtlık üretecek şekilde anlatmaya çalışırsanız, devlet geleneğimizin kökleri açısından yanlış bir yaklaşımın içerisine girer. Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir, Osmanlı devleti de bizimdir.

Bu kavga yetersiz zihinlerin kimlik kavgasından siyasi kriz çıkarıp, yıllarca kötülük yapmıştır. İşgalcilerle işbirliği yapan, ülkesini terk eden tabii ki bu tablonun dışındadır, bunu konuşmaya gerek mi var? Ama tartışmalı olaylar, kişilikleri bırakalım tarihçiler değerlendirsin. Biz siyaset adamları olarak bu kimlik nifağına karşı duyarlığımızı koruyalım. Büyük Atatürk'ün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir kökü yokmuş gibisinden savunulması yapılacak en büyük kötülüktür.

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OYNAT 02:06 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Tunç Soyer'e tepki: Yunan işgalcilere söylenmeyen sözler tarihimize söylenmiştir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı Devleti'ni hedef alan skandal sözlerine ilişkin konuşan Çelik, 'Osmanlı devleti de bizimdir, Türkiye Cumhuriyeti de bizimdir. Bir takım işgalcilerle bir takım ittifaklara girenlerden bahsediliyor. Güzel İzmir'in işgalinden kurtuluş gününde işgalcilerin söylemediği sözler günümüzde söylenmiştir. İşgalcilere karşı duruşumuza karşı söylenmesi gereken sözler, iç siyasetimize söylenerek şuursuzluk yapmışlardır.' ifadelerini kullandı.

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AK PARTİ'DEN TEBRİK

Bir tebriğimiz yeni seçilen İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa içindir. Kendisi seçimle son derece demokratik bir seçimle işbaşına geldi. Kendisini tebrik ediyoruz. Avrupa'nın göbeğinde olgun bir demokrasi deneyimi olarak kayıtlara geçmiştir. Umarız ki Yunanistan yönetimi Türk azınlığın oradaki bu iradesine gereken saygıyı gösterir. Şimdiye kadar yaptıkları ihlalleri tekrar etmezler. Diyarbakır anneleri dünya tarihinde önemli bir şekilde anılacak vicdan nöbeti, evlatlarıyla buluşma çığlığı, teröre karşı duruştur. Kendilerini bir kere daha buradan selamlıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BALKAN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanımız yakın zamanda çok önemli Balkan ziyareti gerçekleşti. Balkanlarda vekalet çalışmalarının gündeme getirilmeye çalışıldığını görüyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Boşnak, Hırvat, Sırp unsurlarla, Sırbistan, Hırvatistan yönetimleriyle son derece güçlü görüşmeler yaparak burada diyalog ortamının artırılmasına katkıda bulundu. Orada verdiği mesajlar, Saraybosna Zagrep ve Belgrad'daki mesajları dikkatli bir şekilde takip edildi.

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ABD'DEN YPG İLE SINIRDA TATBİKAT

Terörle mücadele açısından güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Müttefiklerimizin ortaya koyduğu bazı ilkesizliklerle mücadele etmek istiyoruz. ABD'nin teröristler için taziye mesajı yayınlaması bu ilkesizliklerin başında geliyor. Tabii ki bu NATO prensipleri, ABD-Türkiye arasındaki güvenlik mutabakatına aykırıdır. Suriye'deki PYD'nin PKK'nın ta kendisi olduğu net bir şekilde herkes tarafından biliniyor.

Müttefiklerimizin DAEŞ'le mücadele adı altında PKK gibi bir terör örgütüne taziye ve ziyaret yaklaşımına girmeleri baştan aşağı ilkesizliktir.

YUNANİSTAN'IN PROVOKASYONLARI

Yunanistan'ın yükseltmeye çalıştığı tahriklerin farkındayız. En son Ro-Ro gemisine ateş açmaları bir haydutluktur. Bizim her zaman söylediğimiz bu şekildeki tacizlere, fiili durum yaratma arayışlarına son vermeleridir. Burası çıkmaz sokaktır. Sorunların masada çözülmesi için Türk diplomasisi yeterli kapasiteye, yol haritasına sahiptir. Yunanistan'ın masadan kaçmayı bırakıp sahada bu tip haydutluklardan uzak durması gerekir.

Bütün sorunların çözüm yeri masadır. Miçotakis yönetiminin iç krizlerinin neticesi Yunanistan'ın meşruiyetten uzaklaşıp haydut devlet olmamalıdır. Gece gündüz kendi ülkelerinde başka devletlerin ne kadar çok üs açtığını anlatmakla meşgul yönetim. Hiçbir şekilde barış için çözüm üretmede bir performans ortaya koyamıyorlar.

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OYNAT 01:32 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a net mesaj: Haydutluktan uzak durun AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Ege'de provokatif eylemlerine devam eden Yunanistan'a sert tepki gösteren Çelik, 'Gemiye açılan ateş haydutluktur. Sorunların masada çözülebilmesi için mevcut pozisyonlar vardır. Yunanistan haydutluğu bırakıp masada çözüm aramalıdır.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'YE GİDECEK"

Cumhurbaşkanımız 17-22 Eylül'de BM zirvesi vesilesiyle ABD'yi ziyaret edecek. Dünya beşten büyüktür ilkesinin reform olarak hayata geçmesinin ne kadar önemli olduğu görülüyor. 80'e yakın ülkenin herhangi bir güvenlik konseyi üyesi veto hakkını kullandığı zaman, ABD Daimi Temsilcisinin reformla açıklama yapması şimdiki modelin dünyayı taşımadığını gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın kıta, inanç, çeşitli siyasi değerlendirmelerle bunun değiştirilmesi gerektiğine dair görüşünün daha çok alan bulduğunu görüyoruz. Son Rusya-Ukrayna savaşında BM tamamen işlevsiz kalabiliyor. Halbuki bu kurumların daha çok işlev üretmesine ihtiyaç vardır.

"YURT KAPASİTEMİZ 825 BİNİ GEÇTİ"

Şimdiye kadar yapılmış, yapılanlarla birlikte yurt kapasitemiz 825 bini geçti. Bize yaklaşabilen en yakın ülke yurt kapasitemizin yarısına ulaşabildi. Tüm bu tablo konudaki hassasiyeti ve başarıyı göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın öğrencilerin dışarıda kalmaması için iradesi neticede bizi 825 binlik yurt kapasitesine ulaştırdı. Öğrencilerimizin hızlı bir şekilde yerleştirilmesi ve böylece hemen hemen en yakın ülkeye iki kat fark atan bir tablonun ortaya çıkması öğrencilerimizin ve velilerimizin lehine bir sonuç olarak gerçekleşmiştir.

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6'LI MASADA HDP'YE "BAKANLIK" TARTIŞMALARI

Dürüst bir şekilde tezlerini ve düşüncelerini ortaya koymalılar. Birbirine zıt açıklamalar geliyor.

Toplumun önüne gerçeklerin konuşulduğu bir tablo konulmuyor.