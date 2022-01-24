Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a tepki: Ahlaksız bir davranış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.https://t.co/pJjuvulJ38 — Yeni Şafak (@yenisafak) January 24, 2022

Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları:

Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak.

(Kılıçdaroğlu'nun 'iklim değişikliği bakanlığı kuracağız' açıklaması)

Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin iklim bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de iklim bakanlığı kurulmuştur.

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Muhalefetin yıllar önce hayata geçmiş yeniliklerden haberleri yok. bırakın vizyon geliştirmeyi var olandan haberleri yok.

Ukrayna-Rusya krizi

Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar dünyada yankı uyandırıyor. Bir tek Türkiye krizin iki tarafında da olumlu karşılanan mesajları ortaya koyabiliyor ve memnuniyetle karşılanıyor.

Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajların dünyada büyük bir yankı uyandırdığını ifade etmek isterim. Haftalardır dünya Ukrayna merkezli krizi konuşuyor. Dünyanın en önemli ülkeleri bu krizin bir tarafına hitap edebilen yaklaşım ortaya koyabiliyorlar. Ama cumhurbaşkanımız krizin her iki tarafına hitap eden diplomasi ortaya koyuyor.

AB Rusya Ukrayna krizinin çözümüne öncülük edemiyor. Türkiye AB'ye büyük bir vizyon katabilir, cumhurbaşkanımızın dediği gibi AB'nin sırtından yük alabilirdi. Ama değerlendiremediler.

Annelerin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri ile ilgili gündemi her zaman takip ediyoruz. Geçenlerde dağa kaçırılan çocukların istatistiklerine baktım. Bu çocukların çoğu 15 yaşından küçük, yarısı kız çocuğu, bazıları engelli. Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelelerinden biridir. Terörle mücadelemiz en güçlü şekilde devam ediyor. Terörü destekleyenler vekalet savaşlarına imza attılar.

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Sedef Kabaş'ın cumhurbaşkanına hakareti

Hiçbir şekilde kabule dilemeyecek ahlaksız bir davranıştır. Bunun ifade özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Cumhurbaşkanlığı külliyesine ahır demek millete hakarettir, devletin başına hakarettir. Keşke kaliteli bir muhalefetimiz olsa bu standardımızı yükseltir.

Hakaret ve nefret siyasetine geçit vermeyeceğiz.

HAYAT RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret sözlerini yayınlayan Tele 1 televizyonuna ceza

Erdoğan-Putin görüşmesi