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POLİTİKA

Ömer Çelik'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a tepki: Ahlaksız bir davranış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Gazeteci Sedef Kabaş’ın katıldığı bir canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sarf ettiği hakaret niteliğindeki sözlere sert tepki gösteren Çelik, "Hiçbir şekilde kabule dilemeyecek ahlaksız bir davranıştır. Bunun ifade özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Cumhurbaşkanlığı külliyesine ahır demek millete hakarettir, devletin başına hakarettir" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Ömer Çelikten Cumhurbaşkanı Erdoğana hakaret eden Sedef Kabaşa tepki: Ahlaksız bir davranış
​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başlıkları:

Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak.

(Kılıçdaroğlu'nun 'iklim değişikliği bakanlığı kuracağız' açıklaması)

Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin iklim bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de iklim bakanlığı kurulmuştur.

Muhalefetin yıllar önce hayata geçmiş yeniliklerden haberleri yok. bırakın vizyon geliştirmeyi var olandan haberleri yok.

Ukrayna-Rusya krizi

Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar dünyada yankı uyandırıyor. Bir tek Türkiye krizin iki tarafında da olumlu karşılanan mesajları ortaya koyabiliyor ve memnuniyetle karşılanıyor.

Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajların dünyada büyük bir yankı uyandırdığını ifade etmek isterim. Haftalardır dünya Ukrayna merkezli krizi konuşuyor. Dünyanın en önemli ülkeleri bu krizin bir tarafına hitap edebilen yaklaşım ortaya koyabiliyorlar. Ama cumhurbaşkanımız krizin her iki tarafına hitap eden diplomasi ortaya koyuyor.

Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
OYNAT 00:27
Sedef Kabaş Tele1'de Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
Gazeteci Sedef Kabaş, Tele1'de katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.

Kabaş'ın, hakaret içeren 'Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur.' sözleri sosyal medyada tepki çekti.



  • AB Rusya Ukrayna krizinin çözümüne öncülük edemiyor. Türkiye AB'ye büyük bir vizyon katabilir, cumhurbaşkanımızın dediği gibi AB'nin sırtından yük alabilirdi. Ama değerlendiremediler.

Annelerin evlat nöbeti

Diyarbakır anneleri ile ilgili gündemi her zaman takip ediyoruz. Geçenlerde dağa kaçırılan çocukların istatistiklerine baktım. Bu çocukların çoğu 15 yaşından küçük, yarısı kız çocuğu, bazıları engelli. Türkiye'nin terörle mücadelesi dünyanın en meşru mücadelelerinden biridir. Terörle mücadelemiz en güçlü şekilde devam ediyor. Terörü destekleyenler vekalet savaşlarına imza attılar.

Sedef Kabaş tutuklandı: Adliyeden böyle çıkarıldı
OYNAT 00:20
Sedef Kabaş tutuklandı: Adliyeden böyle çıkarıldı
Katıldığı televizyon programındaki konuşmalara ilişkin 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sedef Kabaş, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kabaş'ın adliyeden çıkarılma anları kameralara yansıdı.

Sedef Kabaş'ın cumhurbaşkanına hakareti

Hiçbir şekilde kabule dilemeyecek ahlaksız bir davranıştır. Bunun ifade özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Cumhurbaşkanlığı külliyesine ahır demek millete hakarettir, devletin başına hakarettir. Keşke kaliteli bir muhalefetimiz olsa bu standardımızı yükseltir.

Hakaret ve nefret siyasetine geçit vermeyeceğiz.

RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret sözlerini yayınlayan Tele 1 televizyonuna ceza
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RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret sözlerini yayınlayan Tele 1 televizyonuna ceza

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Kripto para düzenlemesi yolda

AK Parti Sözcüsü Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Vali Yerlikaya İstanbulluları uyararak duyurdu

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