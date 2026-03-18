Ordu’da sokak ortasında 10 kurşunlu infaz: Husumet cinayetle bitti

Ordu’daki olay, Bayramca Mahallesi Şehit Cemal Mutlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet D. (61), caddede bir marketin önünde duran ve önceden husumetleri bulunan Fatih T. (37) ile karşılaştı. Bunun üzerine Mehmet D., yanında bulunan tabancası ile Fatih T.'ye ateş açtı. Vücuduna yaklaşık 10 kurşun isabet eden Fatih T., kanlar içinde yere yığıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Fatih T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.