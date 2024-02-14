Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti

Saldıray Berk
Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral
Saldıray Berk
, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.
Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Yargıtay kararı ile beraat etmişti
Yargıtay kararı ile beraat etmişti
Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.
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1 saat önce