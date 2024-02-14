Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti

Özellikle insansız hava araçları alanında ortaya koyduğu ürünlerle dünyada ses getirip savaş alanlarında da dengeleri değiştiren Baykar firması iki ülke için sürpriz bir hamlede bulundu. Kritik gelişmeyi Baykar CEO'su Haluk Bayraktar açıkladı. Şirket iki ülkede açacağı yeni tesislerle hem üretim kapasitesini hem de yeni ihracat kapılarını açmayı hedefliyor.