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Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti

İlk milli ve özgün İHA sistemi olan Bayraktar Mini İHA'larına sahip çıkan 3'üncü Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk 76 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

15:27 - 14/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:30 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Saldıray Berk
Saldıray Berk
Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral
Saldıray Berk
, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.

Berk, yarın Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



Yargıtay kararı ile beraat etmişti


Ergenekon soruşturma ve kovuşturma sürecinde "Ergenekon terör örgütü üyeliği"yle suçlanan emekli Orgeneral Saldıray Berk, Yargıtay'daki yargılama sonucunda beraat etmişti.




#Saldıray Berk
#Erzincan
#FETÖ
1 saat önce
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