Gündem Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu Altı otoyol üstü antik yol
İZMİR KÜLTÜR SANAT

Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu: Altı otoyol üstü antik yol

Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu: Altı otoyol üstü antik yol

İzmir'de Neonteikhos Antik Kenti'ne giden ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile kesişen tarihi yolun korunması amacıyla 90 metrelik çelik köprü yapıldı. İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, "Otoyol gibi önemli bir yatırım yapılırken tarihi değer de korunmuş oldu" dedi.

Haber Merkezi AA
'Antik yol'un otoyolla kesiştiği bölüm olan köprü ile çevresine, eski kot ve koordinatlara uygun olarak yeniden yerleştirilmeye başlandı.
'Antik yol'un otoyolla kesiştiği bölüm olan köprü ile çevresine, eski kot ve koordinatlara uygun olarak yeniden yerleştirilmeye başlandı.

Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunması için Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'na 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi.

Kurtarma kazıları sonrası 986 tarihi eser, "antik yol"un otoyolla kesiştiği bölüm olan köprü ile çevresine, eski kot ve koordinatlara uygun olarak yeniden yerleştirilmeye başlandı.

Neonteikhos Antik Kenti'ne giden ve Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ile kesişen tarihi yolun korunması amacıyla 90 metrelik çelik köprü yapıldı.

İzmir Müze Müdürlüğü 2017 yılında, otoyol güzergahının Menemen ilçesi Yanıkköy mevkisinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti yakınından geçeceğinin belirtilmesinin ardından alanda çalışma hazırladı.

Söz konusu bölgede 305 işçi, 16 arkeolog, 35 müze uzmanı ve restoratörün katıldığı kurtarma kazılarında 986 kültür varlığı çıkarıldı. Tarihi eserler, daha sonra ayrıntılı şekilde incelenmek üzere müze laboratuvarına götürüldü.

Kurtarma kazıları sonrası 986 tarihi eser,

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili firma da bu süreçte, otoyolun geçeceği 3 bin 500 metrekare tarihi alan, 90 metre uzunluğundaki "antik yol" ve çevresinde tespit edilen 429 mezarın zarar görmemesi için ortak proje hazırladı.

Bu kapsamda hala kullanılan "antik yol"un kesintiye uğramaması ve bölgede belirlenen tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi amacıyla 700 ton malzeme kullanılarak yaklaşık 90 metrelik çelik köprü yapıldı.

Kurtarma kazıları sonrası 986 tarihi eser,

İmalat sonrası köprünün üst ve yan bölümleri toprakla kapatıldı ve proje de tünel şekline büründü.

Arkeologlar, köprünün yapılacağı alanda bulunan yol ve mezarların rölöve, kot ve koordinatını belirleyerek numaralar verdi.

"Neonteikhos Antikyol Çelik Üstgeçit Köprüsü" adı verilen yapıtın tamamlanmasının ardından tarihi eserler eski yerine konulmaya başlandı.

Otoyolla birlikte yapımı tamamlanan köprü üzerine ilk etapta "antik yol"un taşları ve üç podyum mezar yapısı yerleştirildi.

Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunması için Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'na 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi.

Kalan tarihi eserler kısa süre sonra konusu alana konulmuş olacak.

İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, Neonteikhos Antik Kenti'nde ilk yerleşimin milattan önce 6. yüzyıla kadar uzandığını söyledi.

Antik kentin, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu güzergahında bulunması nedeniyle hemen çalışmalara başlandığını hatırlatan Keser, şöyle konuştu:

  • "Özellikle antik yolun varlığı bizim için çok önemliydi. Yaptığımız çalışmalarda bu yolun 2 bin 600 yıl önce inşa edildiğini belirledik. Yolun belirleyebildiğimiz uzunluğu 2,5 kilometre ama otoyolun üzerinden geçtiği kısım ise 90 metrelik bir alanı kapsıyordu. Yol hala bölgedeki vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam ediyor. Dünyada ilk defa yapılan bir uygulamayla otoyol üzerine sanat yapıtı yaparak antik yolu ve çevresindeki mezarları eski haline getirmiş olacağız."

AA
Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunması için Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'na 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi.

"Antik dönemdeki tekniği uyguluyoruz"

Konusunda uzman bir ekip tarafından çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Keser, "antik yol"un 20 metrelik kısmının 10 günde tamamlandığını aktardı.

Tarihi eserleri aralık sonuna kadar eski yerine yerleştirmeyi planladıklarını anlatan Keser, "Otoyol gibi önemli bir yatırım yapılırken tarihi değer de korunmuş oldu. Taşların ve mezar yapıtlarının yerine konması sırasında antik dönemdeki tekniği uyguluyoruz. Taşlar kendi ağırlığıyla, alttaki sertleştirilmiş blokajın yerine oturtuluyor. Herhangi bağlayıcı harç, kireç ya da benzeri malzeme kullanılmıyor. Yalnızca kendi ağırlığı ve toprağın sıkıştırılmasıyla yol yerine oturtuluyor. Antik yol, yüksekliği ve taşların yönleri dahil eskisiyle aynı olacak." ifadelerini kullandı.

Altı otoyol üstü antik yol: Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
FOTOĞRAF 26
Title
Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunması için Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'na 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi.
Title
Kurtarma kazıları sonrası 986 tarihi eser, antik yolun otoyolla kesiştiği bölüm olan köprü ile çevresine, eski kot ve koordinatlara uygun olarak yeniden yerleştirilmeye başlandı.
Title
İzmir Müze Müdürlüğü 2017 yılında, otoyol güzergahının Menemen ilçesi Yanıkköy mevkisinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti yakınından geçeceğinin belirtilmesinin ardından alanda çalışma hazırladı.
Title
Söz konusu bölgede 305 işçi, 16 arkeolog, 35 müze uzmanı ve restoratörün katıldığı kurtarma kazılarında 986 kültür varlığı çıkarıldı. Tarihi eserler, daha sonra ayrıntılı şekilde incelenmek üzere müze laboratuvarına götürüldü.
Title
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili firma da bu süreçte, otoyolun geçeceği 3 bin 500 metrekare tarihi alan, 90 metre uzunluğundaki antik yol ve çevresinde tespit edilen 429 mezarın zarar görmemesi için ortak proje hazırladı.
Title
Bu kapsamda hala kullanılan antik yolun kesintiye uğramaması ve bölgede belirlenen tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi amacıyla 700 ton malzeme kullanılarak yaklaşık 90 metrelik çelik köprü yapıldı.
Title
İmalat sonrası köprünün üst ve yan bölümleri toprakla kapatıldı ve proje de tünel şekline büründü.
Title
Arkeologlar, köprünün yapılacağı alanda bulunan yol ve mezarların rölöve, kot ve koordinatını belirleyerek numaralar verdi.
Title
Neonteikhos Antikyol Çelik Üstgeçit Köprüsü adı verilen yapıtın tamamlanmasının ardından tarihi eserler eski yerine konulmaya başlandı.
Title
Otoyolla birlikte yapımı tamamlanan köprü üzerine ilk etapta antik yolun taşları ve üç podyum mezar yapısı yerleştirildi.
Title
Kalan tarihi eserler kısa süre sonra konusu alana konulmuş olacak.
Title
İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, Neonteikhos Antik Kenti'nde ilk yerleşimin milattan önce 6. yüzyıla kadar uzandığını söyledi.
Title
Antik kentin, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu güzergahında bulunması nedeniyle hemen çalışmalara başlandığını hatırlatan Keser, şöyle konuştu:
Title
Özellikle antik yolun varlığı bizim için çok önemliydi. Yaptığımız çalışmalarda bu yolun 2 bin 600 yıl önce inşa edildiğini belirledik. Yolun belirleyebildiğimiz uzunluğu 2,5 kilometre ama otoyolun üzerinden geçtiği kısım ise 90 metrelik bir alanı kapsıyordu. Yol hala bölgedeki vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam ediyor. Dünyada ilk defa yapılan bir uygulamayla otoyol üzerine sanat yapıtı yaparak antik yolu ve çevresindeki mezarları eski haline getirmiş olacağız.
Title
Konusunda uzman bir ekip tarafından çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Keser, antik yolun 20 metrelik kısmının 10 günde tamamlandığını aktardı.
Title
Tarihi eserleri aralık sonuna kadar eski yerine yerleştirmeyi planladıklarını anlatan Keser, Otoyol gibi önemli bir yatırım yapılırken tarihi değer de korunmuş oldu. Taşların ve mezar yapıtlarının yerine konması sırasında antik dönemdeki tekniği uyguluyoruz. Taşlar kendi ağırlığıyla, alttaki sertleştirilmiş blokajın yerine oturtuluyor. Herhangi bağlayıcı harç, kireç ya da benzeri malzeme kullanılmıyor. Yalnızca kendi ağırlığı ve toprağın sıkıştırılmasıyla yol yerine oturtuluyor. Antik yol, yüksekliği ve taşların yönleri dahil eskisiyle aynı olacak. ifadelerini kullandı.
Title
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Title
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Title
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Title
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Title
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Title
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Title
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Title
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Title
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Title
Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Altı otoyol üstü antik yol: Otoyolla kesişen 2 bin 600 yıllık yol çelik köprüyle korundu
Neonteikhos Antik Kenti'ne giden yolun ve çevresindeki tarihi eserlerin korunması için Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'na 90 metre uzunluğunda çelik köprü inşa edildi.



Uzman savcılar bakacak

Uzman savcılar bakacak

Gül'ün imzasıyla, kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınladı.
İlk dava açıldı

İlk dava açıldı

​Teknoloji devlerinin kararttığı hayatlar: Kongo'nun çocuk işçileri
Kıran 8operasyonu başladı

Kıran 8
operasyonu başladı

Kış üslenmesine girmesi engellenip imha edilecek.
Yine ortaya çıktı

Yine ortaya çıktı

​10 kişi sokaklara dağılarak evlere biner lira dağıttı.
Hava yastığına<br>köpük sıkan bile var

Hava yastığına
köpük sıkan bile var

Satış ve fiyat arttı, ortaya çıkan yöntemler şaşırttı.
4 başkan görevden alındı

4 başkan görevden alındı

3'ü PKK, 1'i FETÖ soruşturması kapsamında yargılanıyor.

Dev birleşme bugün

Dev birleşme bugün

Otomotiv sektöründe heyecanlandıran gelişme.

El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

​Firavun heykellerinin bulunduğu odaya senede sadece iki defa güneş vuruyor.
Dikenli teller Avrupa'yı korumaz

Dikenli teller Avrupa'yı korumaz

Erdoğan: Botları şişleyerek insanları Akdeniz'in sularına gömdüler.
Fenerbahçe'de<br>Schmidt sesleri

Fenerbahçe'de
Schmidt sesleri

Sarı-lacivertlilerde ilk aday Roger Schmidt.
Çok yakında<br>araçlar hazır olacak

Çok yakında
araçlar hazır olacak

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'yerli otomobil' açıklaması.
ABD'li korgeneralin itirafı

ABD'li korgeneralin itirafı

YPG, PKK'nın uzantısı. Bunları ayırma çabaları inandırıcı olamadı.
Gel teslim ol

Gel teslim ol

​Evlat nöbetinde 106. gün geride kaldı.
CHP'li başkan<br>FETÖ imamı

CHP'li başkan
FETÖ imamı

​Oğuz'un FETÖ'nün mahrem yapılanması ile irtibatı tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.