Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veren vatandaştan Kılıçdaroğlu'na 'terörle işbirliği' tepkisi: Bu topluma en büyük kazığı sen attın

Sandık başına giden bir vatandaş, oy pusulasının üzerine yazdığı "terör örgütleri ile işbirliği yaptın" yazılı notla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Milyonlarca seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gitti. Oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibariyle sona erecek.
Seçmenden Kılıçdaroğlu'na terörle işbirliği tepkisi
Vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ederken oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veren bir seçmen, oy pusulasının üzerine bir not yerleştirerek Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.
"Bu topluma en büyük kazığı sen attın"
Seçimlere terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin desteğini alarak giren Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren vatandaşın oy pusulasının üzerine yerleştiği notta şu ifadeler yer aldı: