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Oyunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veren vatandaştan Kılıçdaroğlu'na 'terörle işbirliği' tepkisi: Bu topluma en büyük kazığı sen attın

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında oy verme işlemi devam ederken oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;'dan yana kullanan bir seçmen, oy pusulasının üzerine bir not yerleştirerek Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu'na "Sen Alevi değilsin" sözleriyle tepki gösteren vatandaş, "Alevileri terör örgütleriyle beraber göstererek FETÖ ve PKK ile işbirliği yaparak bu topluma en büyük kazığı sen attın Kılıçdaroğlu." ifadelerine yer verdi.

15:52 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sandık başına giden bir vatandaş, oy pusulasının üzerine yazdığı "terör örgütleri ile işbirliği yaptın" yazılı notla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Sandık başına giden bir vatandaş, oy pusulasının üzerine yazdığı "terör örgütleri ile işbirliği yaptın" yazılı notla Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Milyonlarca seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kapsamında sandık başına gitti. Oy verme işlemi Türkiye genelinde saat 17.00 itibariyle sona erecek.

Seçmenden Kılıçdaroğlu'na terörle işbirliği tepkisi

Vatandaşlar sandık başına gitmeye devam ederken oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veren bir seçmen, oy pusulasının üzerine bir not yerleştirerek Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi.

"Bu topluma en büyük kazığı sen attın"

Seçimlere terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin desteğini alarak giren Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren vatandaşın oy pusulasının üzerine yerleştiği notta şu ifadeler yer aldı:

"Alevileri terör örgütleriyle beraber göstererek FETÖ ve PKK ile işbirliği yaparak bu topluma en büyük kazığı sen attın Kılıçdaroğlu. (Sen Alevi değilsin)"


#Kemal Kılıçdaroğlu
#seçim
#Yedili Masa
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