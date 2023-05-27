PKK'dan Kılıçdaroğlu için son çağrı: Zindan direnişçilerinin intikamı bu şekilde alınacaktır

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de ortak olduğu Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için Kandil'den seçim öncesi son video paylaşıldı. Masa'nın her fırsatta terör örgütüyle iş birliği yapmadığını söylemesine rağmen desteğine karşı çıkmadığı PKK bir kere daha Kılıçdaroğlu dedi. Örgütün elebaşlarından Sozdar Avesta, yayımladığı videoda "Zulme uğrayan halkların intikamı böyle alınacaktır" diyerek, Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yaptı.