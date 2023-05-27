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Seçim

PKK'dan Kılıçdaroğlu için son çağrı: Zindan direnişçilerinin intikamı bu şekilde alınacaktır

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den son bir destek mesajı geldi. Örgütün elebaşlarından Sozdar Avesta yayımladığı videoda Kılıçdaroğlu için oy çağrısında bulunarak, "Demokrasi elinin 28 Mayıs’ta ineceğine inanıyorum. Bütün zindan direnişçilerinin intikamı bu şekilde alınacaktır." ifadelerini kullandı.

21:19 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
PKK elebaşlarından Sozdar Avesta.

PKK elebaşlarından Sozdar Avesta.

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de ortak olduğu Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için Kandil'den seçim öncesi son video paylaşıldı. Masa'nın her fırsatta terör örgütüyle iş birliği yapmadığını söylemesine rağmen desteğine karşı çıkmadığı PKK bir kere daha Kılıçdaroğlu dedi. Örgütün elebaşlarından Sozdar Avesta, yayımladığı videoda "Zulme uğrayan halkların intikamı böyle alınacaktır" diyerek, Kılıçdaroğlu'na oy çağrısı yaptı.

28 Mayıs'ta intikam alacakmış

Kılıçdaroğlu için oy isteyen Avesta şöyle konuştu:

"Demokrasi elinin 28 Mayıs’ta ineceğine inanıyorum. Bütün zindan direnişçilerinin intikamı bu şekilde alınacaktır."


Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi
Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: Terörist Sozdar Avesta bebek katili Öcalan'ın özgürlüğü için oy istedi

Terör örgütü PKK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek daha geldi. PKK/KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sozdar Avesta PKK'nın yayın organına yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan terörist Avesta, "14 Mayıs'ta faşizme ders verildi" diyerek 28 Mayıs için çağrı yaptı. Avesta, "Apo'ya tecridin sonlandırılması ancak ve ancak fiziki özgürlüğüyle mümkün olacaktır. Faşizmi yıkarsak, faşist egemenliğini kırarsak Apo'nun fiziki özgürlüğünü kaçınılmaz kılabiliriz." ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
#PKK
#Sozdar Avesta
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