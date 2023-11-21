Özdil kendi mahallesinde linç edildi: PKK sevicinin elini öpen Özgür Özel'e tepki gösterince hedef tahtası oldu

CHP'nin 'yeni' Genel Başkanı Özgür Özel , İstanbul Kadıköy'de "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı. Özel'e; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan eşlik etti.





Konser sonrası PKK sevici sözde sanatç ı Pervin Chakar 'ı sahnede tebrik eden Özel'in, Kürt devleti isteyen ve Türkiye'yi işgalci gören Chakar'ın elini öpen fotoğrafı ise büyük yankı uyandırdı.





Özgür Özel o anları Twitter hesabından paylaşarak, "İstanbul Kadıköy'de Süreyya Opera Sahnesi'nde ünlü soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldık. Sn. Chakar'ın performansı kadar verdiği barış kardeşlik mesajları ve deprem acımızı paylaşması da etkileyiciydi." ifadelerini kullandı.





Yılmaz Özdil ateş püskürdü





Özgür Özel'in bu tavrı, Selahattin Demirtaş'a selam yolladığı için kendisine soğuk bakan seçmenleri daha da kızdırdı. Özgür Özel'in, Türkiye'yi 'işgalci' gören Pervin Chakar'ın elini öpmesine bir tepki de CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den geldi.





Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafla şu ifadelere yer verdi: "Her şeye itiraz etmeyin, değişime bir şans verelim diyorlardı, buyrun… Yerel seçimin seçim afişi Akp’ye hediye edildi!"





Özdil'in bu paylaşımına destek verenler kadar tepki verenler de oldu. Özel’i eleştiren Yılmaz Özdil, CHP’nin aydın kitlesi ve trolleri tarafından linç edildi. Özdil’e, faşist, ırkçı, fesat ve lağım çukuru benzetmesi yapıldı.





İşte Özdil'i hedef alan bazı tweetler;







