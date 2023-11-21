Özdil kendi mahallesinde linç edildi: PKK sevicinin elini öpen Özgür Özel'e tepki gösterince hedef tahtası oldu

Yılmaz Özdil - Özgür Özel
Özgür Özel o anları Twitter hesabından paylaşarak, "İstanbul Kadıköy'de Süreyya Opera Sahnesi'nde ünlü soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldık. Sn. Chakar'ın performansı kadar verdiği barış kardeşlik mesajları ve deprem acımızı paylaşması da etkileyiciydi." ifadelerini kullandı.
Yılmaz Özdil ateş püskürdü
Özgür Özel'in bu tavrı, Selahattin Demirtaş'a selam yolladığı için kendisine soğuk bakan seçmenleri daha da kızdırdı. Özgür Özel'in, Türkiye'yi 'işgalci' gören Pervin Chakar'ın elini öpmesine bir tepki de CHP yandaşı Yılmaz Özdil'den geldi.
Özdil'in bu paylaşımına destek verenler kadar tepki verenler de oldu. Özel’i eleştiren Yılmaz Özdil, CHP’nin aydın kitlesi ve trolleri tarafından linç edildi. Özdil’e, faşist, ırkçı, fesat ve lağım çukuru benzetmesi yapıldı.