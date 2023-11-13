CHP'de satan satana: Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Mansur Yavaş Özgür Özel ile görüştü

Genel seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP'de 'değişim' tartışması başladı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği her seçimi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliği 13 yılın sonunda yüksek sesle tartışılır oldu.





Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu öncülüğünde partiye yeni bir soluk gelmesi istenerek Kılıçdaroğlu istifaya davet edildi.





Kılıçdaroğlu'nun cevabı ise 'göreve devam' oldu ve CHP kurultaya gitti.





Kurultay öncesi parti delegelerinden adaylığı için imza toplayan Kılıçdaroğlu'yla ilgili belediye başkanlarının tutumu merak konusuydu.





Tabii bu belediye başkanlarının başında da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu geldi.









Yavaş Kılıçdaroğlu'nu desteklemişti





Kılıçdaroğlu'nun kurultay adaylığı için belediye başkanlarından imza toplandı ve yalnızca İmamoğlu imza vermedi.





İmamoğlu'nun yanı sıra Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesi ise dikkat çekti.





Kılıçdaroğlu'ndan bir kez daha Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday yapılacağı bilinen Mansur Yavaş'ın geleceği, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na oturması sonrası merak konusu olmaya başladı.









Özel ile görüştü





Değişim tartışmaları dönemindeki sessizliği ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik desteğiyle bilinen Yavaş ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün ilk kez Merkez Yönetim Kurulu toplantısına genel başkan olarak başkanlık edecek.





Özel, gerçekleşecek olan toplantı öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü.





Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.





Özgür Özel, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret etmişti.







