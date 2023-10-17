Özel halk otobüsleri için yeni düzenleme: 65 yaş üzeri ücretsiz toplu ulaşım iptal mi edildi? 

Özel halk otobüsleri için yeni düzenlemeler yapılacak.
Bakan Göktaş, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri kişiler ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.
65 yaş üstü ücretsiz seyahat edecek mi?
Engelli ve yaşlıları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yönelik aylık gelir desteği ödemelerinin ilgili kanun çerçevesinde düzenlenerek 2015'ten beri sürdüğünü belirten Göktaş, ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.
"Esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak"
Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiği bilgisini paylaşan Göktaş, şunları kaydetti: