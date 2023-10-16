Bakan Işıkhan paylaştı: İşini kurmak isteyen engelli ve hükümlülere destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin TL, eski hükümlü girişimci adaylarına ise 110 bin TL’ye kadar hibe desteği verileceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Işıkhan,
“İŞKUR aracılığı ile engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimci adaylarına 150 bin liraya kadar, eski hükümlü girişimci adaylarına 110 bin liraya kadar hibe desteği veriyoruz. Başvurmak isteyen vatandaşlarımız detaylı bilgi için http://iskur.gov.tr adresinde 'duyurular' bölümünden başvuru rehberine erişebilir. Son başvuru tarihi 15 Aralık 2023”
ifadelerini kullandı.
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1 saat önce