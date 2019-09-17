2 bin komiser yardımcısı alımı başvurular kılavuzu yayımlandı

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğüne 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere toplam 2 bin (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı ön başvurusu bugün başladı. Adaylar başvurularını 27 Eylül'e kadar yapabilecek.

Ön başvuru yapmak için tıklayınız

Adaylarda aranılacak nitelikler

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Lisans mezunu veya denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek puan türünden taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (2018 veya 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (70,000) taban puan veya üzerinde puan almış olmak)

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için sınav için belirlenen taban puanın en az % 90’ını almış olmak, ( 2018 veya 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden (63,000) taban puan veya üzerinde )

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın (Değişik ibare:RG-17/8/2018-30512) 1 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak,, (01/01/1990 ve sonrası doğmuş olmak)

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5) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

6) Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. (Sağlık Şartlarını indirmek için Tıklayın)



( PAEM Lisans mezunu adayların boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır. Adayların; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,,

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

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9) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

10) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

11) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak,

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

13) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

15) Erkek adaylar için şahsen başvuru tarihi itibariyle 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiği bulunmamak,(Ocak 2020 tarihine kadar askerliği ile ilişiği bulunmamak)

PAEM’e başvuran adayların Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş Eğitim Ve Öğretim yönetmeliğinin adaylarda aranılan şartlar başlıklı 9. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız

Başvuruda istenilen belgeler

1) T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının aslı (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmek zorundadır)

2) Sınav giriş belgesi,

Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. Alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla on katına kadar aday için şahsen müracaatta bulunmak üzere randevu bilgilerini gösterir sınav giriş belgesi düzenlenir. Giriş belgeleri www.pa.edu.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır. Bu sıralamanın dışında kalan diğer ön başvuruda bulunanlar için sınav giriş belgesi düzenlenmez.

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3) Sınav başvuru Dilekçesi, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, sınav başvuru dilekçesi www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

4) Son bir yıl içerisinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf,

5) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş tahsisi ile ilgili mahkeme kararı,

6) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin kurumca onaylı örneği,

10) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

Adli Sicil kaydı olan adayların mahkeme kararlarının fotokopisi

11) PAEM öğrenci adayları için sağlık bilgilendirme formu (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, aday sağlık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

12) Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, söz konusu evrakı www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)

13) Erkek adayların, 1111 sayılı Askerlik Kanunu çerçevesinde askerlik ile ilişiğinin bulunmadığına dair resmi belge getirmeleri gerekmektedir.