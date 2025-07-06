Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
'Paranızı geri vereceğim' diye çağırdığı iki kardeşi bıçakladı

'Paranızı geri vereceğim' diye çağırdığı iki kardeşi bıçakladı

07:256/07/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Konya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, 2 kardeş bıçaklanarak yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli polis tarafından yakalanırken, kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Konya Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde, H.A.A. (19), A.F.O.'yu (20) arayarak kendisine verdiği küçük bir miktardaki borç parayı geri istedi. Daha sonra H.A.A.'yı telefonla arayan A.F.O., parayı vereceğini söyleyerek Nalçacı Caddesi üzerinde yabacı uyruklu kardeşler H.A.A. ve ağabeyi G.A.A. (24) ile buluştu. Buluşma sırasında yaşanan tartışma kısa sürede büyürken, A.F.O. yanında taşıdığı bıçakla H.A.A.'yı kalçasından, G.A.A.'yı ise sağ baldırından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan H.A.A. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, G.A.A ise Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli A.F.O., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.


A.F.O.'nun kaçarken bıçağı yere attığı tespit edilirken, yaralı kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.




#konya
#bıçaklama
#yaralama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar neden gözaltına alındı? Zeydan Karalar tutuklandı mı?