'Paranızı geri vereceğim' diye çağırdığı iki kardeşi bıçakladı

Konya Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi'nde, H.A.A. (19), A.F.O.'yu (20) arayarak kendisine verdiği küçük bir miktardaki borç parayı geri istedi. Daha sonra H.A.A.'yı telefonla arayan A.F.O., parayı vereceğini söyleyerek Nalçacı Caddesi üzerinde yabacı uyruklu kardeşler H.A.A. ve ağabeyi G.A.A. (24) ile buluştu. Buluşma sırasında yaşanan tartışma kısa sürede büyürken, A.F.O. yanında taşıdığı bıçakla H.A.A.'yı kalçasından, G.A.A.'yı ise sağ baldırından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.