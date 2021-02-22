Pendik'te dambıl'lı vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Olay, İstanbul Pendik Çamlık mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın giriş katında oturan Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı.

Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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OYNAT 01:55 Dehşete düşüren cinayet! Pendik'te 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan içki kavgasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 3 şüpheli şahsın Enes T.'yi yerlerde tekmeleyip defalarca bıçakladığı görülüyor. Enes T.'nin çok sayıda bıçak darbesi alarak hayatını kaybettiği olayda, T.İ.'nin evde bulunan içkiyi istemek amacıyla kardeşini aradığı ve telefonu açan Enes T.'nin içkiyi kendisinin aldığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine çıkan kavgada Enes T. bıçaklanarak hayatını kaybetti. BiP'te paylaş

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