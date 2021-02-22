Gündem Pendikte dambıllı vahşet Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
3. SAYFA İSTANBUL

Pendik'te dambıl'lı vahşet: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Pendik'te bulunan bir sitede iddiaya göre Erol Yenisu, boşanma aşamasında olduğu eşi Hanife Yenisu'yu kafasına spor aleti 'dambıl' ile vurarak öldürdü. Şüpheli daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
Hanife Yenisu
Hanife Yenisu

Olay, İstanbul Pendik Çamlık mahallesi Meşe Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir binanın giriş katında oturan Erol Yenisu ve Hanife Yenisu boşanma aşamasındaydı.

Bugün saat 10.00 sıralarında ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Erol Yenisu, evde bulunan dambıl ile Hanife Yenisu'nun kafasına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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