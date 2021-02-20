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İZMİR

İzmir'de korkunç cinayet: Genç kızın cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı olarak bulundu

İzmir'in Menderes ilçesinde Ayşe Nazlı Kınacı'nın (20) cansız bedeni ormanlık alanda battaniyeye sarılı şekilde bulundu. Genç kızın öldürüldükten sonra ormanlık alana atıldığı belirlenirken, cinayet zanlısının yakalandığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
İzmir'de ormanlık alanda battaniyeye sarılı genç kız cesedi bulundu.
İzmir'de ormanlık alanda battaniyeye sarılı genç kız cesedi bulundu.

Dün saat 17.00 sıralarında bir orman görevlisi Atatürk Mahallesi Yaren Tepe mevkiindeki ağaçların arasında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi olduğunu bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye gelerek olay yerine şerit çekti. Yapılan incelemede, ölen kişinin 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı olduğu ve genç kızın yakınlarının 15 Şubat tarihinde Alsancak Polis Merkezi'ne kayıp başvurusu yaptığı ortaya çıktı.

Soruşturma başlatıldı

Durumun bildirilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri cesedin bulunduğu yerde çalışma yaptı. Ayşe Nazlı Kınacı'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Ayşe Nazlı Kınacı'nın 12 Şubat tarihinde Konak ilçesindeki evinden kendi rızası ile ayrılarak Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde oturan sevgilisi R.S.'nin yanına gittiği tespit edildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan R.S.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile tartıştığı ve Kınacı'nın evden ayrıldıktan sonra bir daha görmediğini söylediği ileri sürüldü.

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Cinayeti itiraf etti

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarından Ayşe Nazlı Kınacı'nın bir araca bindiğini tespit etti. Aracın T.Ö.İ.'ye ait olduğu belirlenirken, jandarma tarafından Seferihisar ilçesinde yakalanan T.Ö.İ. polise teslim edildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen T.Ö.İ.'nin çelişkili ifadeler verdiği ve daha sonra da cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

  • T.Ö.İ.'nin ifadesinde, Ayşe Nazlı Kınacı ile parkta tanıştığını daha sonra araçla Ürkmez Baraj mevkiine gittiklerini, burada birlikte vakit geçirdiklerini söylediği belirtildi. T.Ö.İ.'nin Ayşe Nazlı Kınacı ile kavga ettiklerini ve sinirlenmesi üzerine Kınacı'yı elleri ile boğduğunu söylediği ileri sürüldü.

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BATTANİYEYE SARIP ORMANLIK ALANA ATMIŞ

Öte yandan, cinayet zanlısı T.Ö.İ.'nin Ayşe Nazlı Kınacı'yı boğarak öldürdükten sonra battaniyeye sarıp, aracının bagajına koyduğu öğrenildi. T.Ö.İ.'nin genç kızın cesedini Yaren Tepe mevkiindeki ormanlık alana attığı bildirildi.

T.Ö.İ., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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