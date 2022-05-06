Pınar Gültekin'in annesine dört yıl dört ay hapis istemi

Muğla’da 2 yıldır devam eden Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında Pınar Gültekin’in annesi Şefika Gültekin tarafından 26 Nisan 2021 tarihinde duruşma salonunda katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile ilgili sarf ettiği sözler sonrası Cemal Metin Avcı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına ‘tehdit ve hakaret’ nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Hazırlanan iddianamede söylenen sözlerin duruşma tutanağı ile sabit olduğu değerlendirilirken, uzlaştırma hükümlerini müşteki Cemal Metin Avcı kabul etmeyince kamu davası açıldı. Pınar Gültekin’in annesi için ‘tehdit ve hakaret’ nedeniyle 4 yıl 4 ay hapis talep edildi. İlk duruşma 12 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

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Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Kızları hunharca katledilmiş ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken, faillere gerekli cezayı veremeyen yargının acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine bu kadar hızlı reaksiyon gösterip, Şefika Gültekin hakkında kamu davası açması, manidar ve düşündürücüdür. Bu durum kamu vicdanını rahatsız etmektedir. Hukuki sürecin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

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