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MUĞLA

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme: Pınar Gültekin’in katil zanlısına keşif yaptırılacak

Menteşe ilçesi Karabağlar Yaylasında önce öldürülen, ardından varil içine konularak yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetine ilişkin katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya cinayetin işlendiği Karabağlar Yaylası’ndaki bağ evinde 22 Aralık’ta keşif yaptırılacak.

Haber Merkezi İHA
katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya cinayetin işlendiği Karabağlar Yaylası’ndaki bağ evinde keşif yaptırılacak.
katil zanlısı Cemal Metin Avcı’ya cinayetin işlendiği Karabağlar Yaylası’ndaki bağ evinde keşif yaptırılacak.

Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti tarafından verilen ara kararda, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor tanzim edilmesi istenirken, olay yeri inceleme uzmanı, bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasına karar verilmişti. Olayda kullanılan varil ile benzer ölçülerde bir varil ve sanığın kullandığını belirttiği özellikle palet bulundurulması için İl Emniyet Müdürlüğü’ne müzekkere yazılırken, taraflar ve sanıklar da keşif mahallinde hazır bulunacak.

İHA
Pınar Gültekin.

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘Delilleri karartma’ suçundan tutuklanan kardeşi Mertcan Avcı ise 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar.

Pınar Gültekin'i vahşice öldüren zanlı bugün hakim karşısına çıkacak
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Pınar Gültekin'i vahşice öldüren zanlı bugün hakim karşısına çıkacak

Anne, baba ve iş ortağı için de yargılama yolu açıldı

Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, cinayete ilişkin başkaca faillerin olabileceğine yönelik anne, baba ve iş ortağı ile ilgili başvurusu Muğla 2’nci Sulh Ceza Hakimliği başvuruyu reddetti.

Bu defa Adalet Bakanlığı’na ‘Kanun yararına bozma’ başvurusu yapan Epözdemir’in başvurusu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildi ve anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın yargılamasının önü açıldı.

İHA
Katil zanlısı Cemal Metin Avcı.

Pınar Gültekin'in katilinden kan donduran ifadeler: Defalarca yumrukladı, 20 saniye boğazını sıktı
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Pınar Gültekin'in katilinden kan donduran ifadeler: Defalarca yumrukladı, 20 saniye boğazını sıktı

OLAY

16 Temmuz tarihinde kaybolan Pınar Gültekin için, 19 Temmuz tarihinde aile tarafından polis ve jandarmaya kayıp başvurusu yapıldı. Jandarma ve polis tarafından oluşturulan sivil özel ekip yaptığı araştırmada, Pınar Gültekin’in 16 Temmuz tarihinde Menteşe’deki bir alışveriş merkezinden çıkış anına ait güvenlik kamera kayıtlarını tespit etti.

Pınar Gültekin’in yakın çevresi ile yapılan sorgulamalarda Cemal Metin Avcı ile duygusal bağı olduğu belirlendi.

Cemal Metin Avcı kolluk kuvvetlerinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti.


Vahşice öldürülen Pınar'ın katil zanlısından 'kan' donduran yanıt: Tutuklanan kardeşine, "Bozulan kokoreçleri yakıyorum" demiş
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Vahşice öldürülen Pınar'ın katil zanlısından 'kan' donduran yanıt: Tutuklanan kardeşine, "Bozulan kokoreçleri yakıyorum" demiş

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi de tutuklandı
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Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi de tutuklandı

Önce öldürdü, sonra yaktı

Cemal Metin Avcı jandarmadaki sorgusunda Pınar Gültekin ile Menteşe Karabağlar Yaylasındaki depo olarak kullanılan bağ evinde önce tartıştıklarını, ardından vurması ile bayıldığını itiraf etti.

  • Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin bayıldıktan sonra onu boğarak öldürdü, cesedi yok etmek için bağ evindeki bir varili kullandı. Benzinciye gelerek pet şişe içinde aldığı benzin ile varil içinde önce cesedi yaktı, ardından üzerine araç içinde beton dökerek varili Menteşe Akkaya Mahallesi yolu üzerindeki ormanlık alana attı.

Pınar Gültekin'in katilinin iş yeri kapatıldı
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Pınar Gültekin'in katilinin iş yeri kapatıldı
Muğla'nın Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın iş yeri yakınları tarafından kapatıldı. Zanlının yakınları, cinayetin ardından Avcı'nın Menteşe ilçesinde bulunan iş yerini kapattı, tabelaların üzerine siyah naylon örttü. İş yerinin duvarına gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce beyaz sprey boyayla 'katil' yazıldı.

Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı
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Pınar Gültekin’in cenazesini kadınlar taşıdı
Mığla'da, 5 gündür kayıp olarak aranırken cinayete kurban gittiği ortaya çıkan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin (27), memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi ilk olarak Hizan Merkez Camii'ne getirilerek burada cenaze namazı kılındı. Pınar Gültekin'in tabutu kadınlar tarafından taşındı.

Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde kahreden ayrıntılar
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Pınar Gültekin'in öldürüldüğü bağ evinde kahreden ayrıntılar
Muğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledildiği bağ evindeki varilin içerinde yakılarak kül olan kağıt parçalarının durduğu görüldü. Menteşe'nin Karabağlar Yaylası'nda geniş arsa üzerindeki evin salonundaki halının dağınık vaziyette durduğu, Gültekin'in katili ile burada boğuştuktan sonra öldürüldüğü üzerinde durulduğu bildirildi.

Pınar Gültekin'in katili adliyeye sevk edildi
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Pınar Gültekin'in katili adliyeye sevk edildi
Muğla'da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
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Pınar Gültekin cinayetinde katilin benzinlikteki görüntüleri ortaya çıktı
Pınar Gültekin cinayetinin detayları ortaya çıkıyor. Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın pet şişe ile akaryakıt istasyonundan benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. Katil zanlısı, kendisinden ayrılan 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i başka erkekle beraber olduğu için öldürdüğünü ve benzinciden aldığı benzinle yaktıktan sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmişti.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
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Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışma teklifini reddettiği için öldürüldüğü öğrenilen genç kızdan geriye ise bu mutlu görüntüleri kaldı.

Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
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Kayıp Pınar Gültekin’in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu
Muğla'da 16 Temmuz'dan beri kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Genç kızın eski erkek arkadaşı tarafından yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


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