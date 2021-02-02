PKK elebaşı Duran Kalkan'ın medya işlerini yürüten teröristin 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da terör örgütü PKK/KCK adına aktif faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutuklanan İ.K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle İ.K. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terörist Duran Kalkan

İddianamede, İ.K'nın terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride bulunan Duran Kalkan'ın telsiz ve medya işlerini yürüttüğü belirtildi.

İddianamede, HTS kayıtları incelenen İ.K'nın, yabancı uyruklu O.S. adına kayıtlı GSM hattı kullandığı, bu hat üzerinden "devletin birliği ve bütünlüğünü bozma, anayasal düzeni ortadan kaldırma, terör örgütü kurma ve yönetme, terör örgütüne üye olma, örgüt propagandasını yapma, terör örgütünü finanse etme" suçlarından hakkında işlem yapılan 55 kişiyle irtibat kurduğunun belirlendiği anlatıldı.

İ.K'nin terör örgütüne kırsaldan katılım amaçlı görüşmeler gerçekleştirdiği kaydedilen iddianamede, sanığın dijital materyallerinde YPG/PKK kampları ve çeşitli çatışma bölgelerinden çekilen fotoğraf ve görüntülerin bulunduğu ayrıca terör örgütü DEAŞ mensuplarına ait görsellerin de yer aldığı belirtildi.

REKLAM