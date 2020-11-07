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POLİTİKA

PKK elebaşı Kalkan'ın en yakınındaki terörist yakalandı

PKK elebaşı Duran Kalkan’ın fotoğrafçısı, telsizcisi ve ‘medya sorumlusu’ olduğu tespit edilen ve bir aydır güvenlik güçlerince aranan İbrahim K, Adana'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Terörist İbrahim K, bir aydır güvenlik güçlerince aranıyordu.
Terörist İbrahim K, bir aydır güvenlik güçlerince aranıyordu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK’nın 5 kurucusundan biri olan Duran Kalkan’ın fotoğrafçısı, telsizcisi ve ‘medya sorumlusu’ olduğu iddiasıyla bir aydır güvenlik güçlerince aranan İbrahim K.’nın Adana’ya geldiğini tespit etti.

DHA

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Yapılan teknik takip sonucu yeri belirlenen İbrahim K., TEM ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan İbrahim K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

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Teröristlerin eğitimlerini çekip servis ediyormuş

Öte yandan İbrahim K.’nın, 2016 yılında Kuzey Irak’a giderek bir yıl örgütün kampında kaldığı, burada terörist Duran Kalkan’ın yanı sıra diğer sözde üst düzey yöneticilerin de fotoğraflarını çektiği, ayrıca örgüt bünyesindeki teröristlerin eğitim ve çatışma anlarını fotoğraf ve video çekerek terör örgütüne yakın olan medya kuruluşlarına servis ettiği öğrenildi.

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