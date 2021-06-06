Gündem Terör örgütü PKKnın Mahmur sorumlusu Selman Bozkırın etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
POLİTİKA

Terör örgütü PKK'nın 'Mahmur' sorumlusu Selman Bozkır'ın etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı operasyonda, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Selman Bozkır ve beraberindeki iki terörist dün etkisiz hale getirildi. PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Bozkır, uzun yıllar örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü.

Haber Merkezi AA
PKKnın sözde üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu Doktor Hüseyin lakaplı Selman Bozkır kimdir?
Selman Bozkır

MİT'in, Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampında gerçekleştirdiği başarılı operasyonda, PKK/KCK Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, beraberindeki iki teröristle birlikte dün etkisiz hale getirildi.

Adım adım takip

"Mülteci kampı" adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur'daki örgüt elebaşısı "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır, MİT'in hedef listesine alındı.

1990'da örgüte katıldı

  • PKK/KCK'ya 1990'larda katılan Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa'daki faaliyetlerini organize etti, bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü.

Para trafiğini yönetti

Mahmur'da görevlendirilmeden önce Irak'ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti. Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK'nın, Mahmur'a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu'na getirildi.

Eylemci kadroları Mahmur'da eğitti

Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK'nın Mahmur Kampı'na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği, yetiştirdiği belirlendi.
  • Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman Bozkır, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

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