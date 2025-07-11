PKK’nın tepe kadrosu silah bıraktı: İşte silah bırakan elebaşı isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün tarihi bir adım atıldı. PKK terör örgütü Süleymaniye'de silah bırakmaya başladı. Silahları imha eden 30 kişilik grubun öncülüğünü PKK terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan yaptı. İşte silah bırakan elebaşı isimler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılıkla sürdürdüğü "Terörsüz Türkiye" vizyonunda kritik bir dönemece girildi. Yıllardır Türkiye’yi hedef alan PKK terör örgütü, Süleymaniye’de silah bırakmaya başladı. 30 kişilik grubun silahsızlandığı bu tarihi süreçte, örgütün elebaşları Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan da yer aldı. İşte silah bırakan elebaşı isimler...
Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan da grupta yer aldı
Silahları imha eden 30 kişilik grubun öncülüğünü PKK terör örgütü elebaşlarından Bese Hozat, Behzat Çarçel ve Tekoşin Ozan yaptı.
Teröristbaşı Hozat da silahını yaktı.
- Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu
- Mesud Barzani'nin temsilcisi Hemin Hawrami
- Neçirvan Barzani'nin temsilcisi Dilşad Şahab
- Irak İçişleri Bakanlığı temsilcisi
- Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanlığı temsilcisi Tuğgeneral Tarık Ahmed
- KYB temsilcisi
- DEM Partisi Eş başkanları
- DBP ve HDK heyetleri
DEM heyeti bölgede
DEM Heyeti silahların bırakıldığı bölgeye geldi. Heyette Sırrı Sakık, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Ahmet Türk'ün olduğu görüldü.
Tamamen silahsızlanma eylül sonunu bulacak
Tarihi sürecin tanıkları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve çok sayıda medya mensubu da yer aldı. PKK'nın tamamen silahsızlanmasının ise 2025 yılı eylül ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.